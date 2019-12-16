CANLI | Medipol Başakşehir - Konyaspor

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, Konyaspor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa İlker Coşkun. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Medipol Başakşehir - Konyaspor | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

Maçtan notlar

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Denizli deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren turuncu-lacivertli takım, son 12 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 26 puanla dördüncü sırada girdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek grubundan lider çıkmayı başarmış ve son 32 turuna adını yazdırmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Mahmut Tekdemir ve Robinho'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor ise 14 puana sahip.