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Çıldırtan kırmızı!

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Çıldırtan kırmızı!
Maçın son dakikalarında farkı 1'e indiren F.Bahçe'nin beraberlik için yüklendiği anlarda üst üste gelen iki kırmızı kart sarı-lacivertlileri çileden çıkardı. Rodrigues'in Erdoğan'a yaptığı müdahaleye hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart çıkardı. Bu karara gösterdiği tepkiyi sürdüren Ozan da ikinci sarıdan atılınca Vedat Muriqi, takım arkadaşına isyan etti. Kendisine kaptanlık bandını uzatan Ozan'ın eline vuran Kosovalı forvet, "Neden kart görüyorsun" diyerek çok sert tepki gösterdi. Ozan, hafta içi oynanacak kupa maçında cezalı, Rodrigues ise iki maç ceza alırsa Beşiktaş derbisinde de olmayacak.


Rodrigues'in gördüğü kırmızı kartta itirazı uzatan Ozan, 2. sarıdan atıldı. Onun bu sorumsuz tavrına çok kızan Vedat, kaptanlık bandını uzatan Ozan'ın eline vurdu.

SADIK ŞOKU
Hasan Ali ve Zajc'ın sakatlığıyla sarsılan F.Bahçe'de dün de Sadık Çiftpınar şoku yaşandı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda topa müdahale etmek isterken sağ dizi döndü ve oyuna devam edemedi. Sadık'ın çekilen MR'ında ise diz çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı belirtildi.
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