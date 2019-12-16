İnter Fiorentina deplasmanında 2 puan bıraktı (Maç Sonucu & Goller)

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Inter deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı. Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maç nefesleri kesti. Inter bu maç öncesi 38 puanla lider durumaydı. Kendisinden önceki seansta oynayan, en yakın takipçisi Juventus'un kazandığı hafta kayıp yaşamak istemeyen Inter, aradığını bulamadı ve Fiorentina deplasmanında 2 puan bıraktı.

Inter maçın 8. dakikasında Borja Valero'nun golüyle 1-0 öne geçti. Eski takımı Fiorentina'ya attığı golden sonra sevinmeyen Valero, 84'te de oyundan çıkarken rakip tribünler tarafından alkışlandı. Fiorentina'ya puanı getiren gol ise 90+2. dakikada Vlahovic'ten geldi. Bu sonuçla Inter 39 puanla liderliğini sürdürse de Juventus'la da puanları eşitlenmiş oldu. Fiorentina ise 17 puanla 13. sırada yer aldı.

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