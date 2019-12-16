Kayseri’yi rüyadan Gaziantep uyandırdı

Gaziantep FK, rakibine göre üstün oynayan taraf olsa da gol için 67. dakikayı beklemek zorunda kaldı. Koyade'nin pasında ceza sahasına giren Güray'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
Güray, golün ardından Kayserispor tribünlerinin önünde gol sevinci yapınca ortalık karıştı. Çıkan tartışmada Gaziantep FK'nın tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş kırmızı kart gördü.
72. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Pawlowski'nin yerden pasında topla buluşan Kayode, topu filelere gönderdi: 2-0. 90+3'de Djedje'nin müdahalesi ile Kenan Özer ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kayode maçın skorunu ilan etti: 3-0.