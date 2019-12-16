Kayseri’yi rüyadan Gaziantep uyandırdı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep FK, rakibine göre üstün oynayan taraf olsa da gol için 67. dakikayı beklemek zorunda kaldı. Koyade'nin pasında ceza sahasına girenGüray, golün ardından Kayserispor tribünlerinin önünde gol sevinci yapınca ortalık karıştı.72. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Pawlowski'nin yerden pasında topla buluşan Kayode, topu filelere gönderdi: 2-0. 90+3'de Djedje'nin müdahalesi ile Kenan Özer ceza sahasında yerde kaldı.