Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, ligde 4 golle kazandı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde Santa Clara'yı 4-0 yendi.
Portekiz liginin 14. haftasında Sporting Lizbon, deplasmanda Santa Clara ile karşılaştı.
Sporting Lizbon, 40 ve 47. dakikalarda Luiz Phellype, 54. dakikada Yannick Bolasie, 60. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes'in golleriyle maçı 4-0 kazandı.
Bu sonuçla puanını 26 yapan Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 13 puan arkasında 3. sıraya yükseldi.
Medipol Başakşehir, 20 Şubat 2020'de UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.