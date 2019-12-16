Şansın bol olsun Medipol Başakşehir

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'den sadece Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak.kurada Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seri başı olacak. Başakşehir de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceğiBaşakşehir'in bu turda alacağı sonuçlar ülke puanı için büyük önem taşıyor. Zira UEFA sıralamasında hemen arkamızda, 12. sırada olan Avusturya'nın bu turda iki ekibibulunurekn, ikisi de seri başı durumunda.