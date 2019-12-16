Şansın bol olsun Medipol Başakşehir

Türkiye'den sadece Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak. TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek
kurada Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seri başı olacak. Başakşehir de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, seri başı olarak girecek.
Başakşehir'in bu turda alacağı sonuçlar ülke puanı için büyük önem taşıyor. Zira UEFA sıralamasında hemen arkamızda, 12. sırada olan Avusturya'nın bu turda iki ekibi (Salzburg ve LASK Linz)
bulunurekn, ikisi de seri başı durumunda.