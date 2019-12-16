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Şansın bol olsun

Avrupa’da yoluna devam eden tek Türk takımı olan turunculacivertlilerin, Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi bugün belli olacak

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Şansın bol olsun Medipol Başakşehir
Türkiye'den sadece Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak. TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek kurada Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seri başı olacak. Başakşehir de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, seri başı olarak girecek. Başakşehir'in bu turda alacağı sonuçlar ülke puanı için büyük önem taşıyor. Zira UEFA sıralamasında hemen arkamızda, 12. sırada olan Avusturya'nın bu turda iki ekibi (Salzburg ve LASK Linz) bulunurekn, ikisi de seri başı durumunda.
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Şansın bol olsun Medipol Başakşehir
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