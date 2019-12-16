Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Arda Turan ve Galatasaray transferi hakkında flaş açıklama!

Son dakika: ve transferi hakkında flaş açıklama!

ve 'a konusunda son dakika flaş bir gelişme yaşandı! Başakşehir Başkanı yaptığı açıklamada futbolcuları Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda kendisine yardımcı olabileceklerini ve Arda için de önceliğin Galatasaray olduğunu belirtti. İşte Gümüşdağ'ın Arda Turan ve Galatasaray hakkındaki o sözleri...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 16:32
Son dakika: Arda Turan ve Galatasaray transferi hakkında flaş açıklama!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan'ın Galatasaray'a transferine dair flaş sözler geldi! Gümüşdağ, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olabileceğini ve kendilerinin de bu konuda Arda'ya yardımcı olabileceklerini söyledi.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın gündem yaratan sözleri:

"Arda, Fatih Terim ve Galatasaray'a çok şey borçlu. Onun buralara gelmesinde Galatasaray'ın emeği çok büyük. Eğer gitmek isterse ona yardımcı oluruz. Kendisine sözüm var. Arda'yı Barcelona'dan alırken önceliğinin her zaman Galatasaray olduğunu bize söylemişti. Arda bugün de gelip Galatasaray'a gitmek istediğini söylerse izin veririm. Çünkü Galatasaray'da yetişmiş, o camianın çocuğu."

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Sporting Lizbon - Başakşehir...

Galatasaray'da son dakika transfer kararı! Devre arasında gönderiliyor...

Arda Turan'dan flaş açıklamalar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Arda Turan ve Galatasaray transferi hakkında flaş açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN