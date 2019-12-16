Son dakika: Arda Turan ve Galatasaray transferi hakkında flaş açıklama!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan'ın Galatasaray'a transferine dair flaş sözler geldi! Gümüşdağ, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olabileceğini ve kendilerinin de bu konuda Arda'ya yardımcı olabileceklerini söyledi.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın gündem yaratan sözleri:

"Arda, Fatih Terim ve Galatasaray'a çok şey borçlu. Onun buralara gelmesinde Galatasaray'ın emeği çok büyük. Eğer gitmek isterse ona yardımcı oluruz. Kendisine sözüm var. Arda'yı Barcelona'dan alırken önceliğinin her zaman Galatasaray olduğunu bize söylemişti. Arda bugün de gelip Galatasaray'a gitmek istediğini söylerse izin veririm. Çünkü Galatasaray'da yetişmiş, o camianın çocuğu."