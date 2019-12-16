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Son Dakika haberi: ’dan bomba paylaşım!

Süper Lig’in son şampiyonu ’da bir dönem adından söz ettiren ’ya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Defalarca Galatasaray’a ve Türkiye’ye duyduğu sevgiyi dile getiren ve “Türkiye benim ve ailemin 2. Vatanı diyebilecek kadar bu duyguyu yoğun yaşayan ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde Sarı-kırmızılıların MKE Ankaragücü ile oynadığı 2-2’lik skorla berabere sonuçlanan maç öncesinde Galatasaraylı eski oyuncu Tomas Ujfalusi ile birlikte tribünlere üçlü çektiren Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bomba bir paylaşım yaptı. Kısa sürede büyük ilgi toplayan paylaşımda Melo’nun yazdığı o yazı ise taraftarların sempatisini topladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 19:59 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 19:59
Son Dakika haberi: Felipe Melo’dan bomba paylaşım!

Haber: sabah.com.tr

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyerek şampiyonluğa imza atan 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2011-2016 yılları arasında sarı-kırmızılı takımın formasını giyen ve Galatasaray'lı taraftarların büyük sempati ve sevgisini kazanan Brezilyalı futbolcu , geçtiğimiz günlerde Süper Lig'in 15. Haftas maçları kapsamında MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde eski takım arkadaşı Tomas Ujfalusi ile birlikte kulüp tarafından plaket verilmiş ve eski günlerdeki gibi taraftarlara üçlü çektirmişti. Bu gelişmelerin ardından Brezilyalı oyuncu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bomba bir paylaşıma imza attı. Melo, yaptığı paylaşıma bir de çok taraftarlarca çok konuşulacak bir not ekledi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son Dakika haberi: Felipe Melo’dan bomba paylaşım!
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