Son Dakika haberi: Felipe Melo’dan bomba paylaşım!

Haber: sabah.com.tr

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyerek şampiyonluğa imza atan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2011-2016 yılları arasında sarı-kırmızılı takımın formasını giyen ve Galatasaray'lı taraftarların büyük sempati ve sevgisini kazanan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'in 15. Haftas maçları kapsamında MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde eski takım arkadaşı Tomas Ujfalusi ile birlikte kulüp tarafından plaket verilmiş ve eski günlerdeki gibi taraftarlara üçlü çektirmişti. Bu gelişmelerin ardından Brezilyalı oyuncu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bomba bir paylaşıma imza attı. Melo, yaptığı paylaşıma bir de çok taraftarlarca çok konuşulacak bir not ekledi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…