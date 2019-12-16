Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi! İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da yer aldı.
Kura çekiminde yer alan Hamit Altıntop, "Son 16'ya kalan tüm takımları tebrik ederim. 2005'ten çok güzel bir deneyimimiz var. Milan - Liverpool finali unutulmazdı. UEFA Kupası Finali düzenlendik, birçok organizasyon yaptık. 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Finali'ni sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuşma yaptı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Borussia Dortmund - Paris Saint Germain
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern Münih
Lyon - Juventus
Tottenham - Leipzig
Napoli - Barcelona
Son 16'da ilk maçlar 18-19-25-26 Şubat'ta, rövanşları ise 10-11-17-18 Mart'ta oynanacak.
Çeyrek final maçları 7-8 Nisan, rövanşları 14-15 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller 28-29 Nisan, rövanşları 5-6 Mayıs'ta olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.