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kuraları çekildi! İşte eşleşmeleri

UEFA 'nde son 16 turu eşleşmeleri kapsamında merakla beklenilen kuralar çekildi. İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirilen kuralar sonucunda da eşleşmeleri belli oldu. Real Madrid ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek olan son 16 turu eşleşmesi, otoritelere göre erken final olarak değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 14:47
Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi! İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da yer aldı.

HAMİT ALTINTOP: "İSTANBUL'A BEKLİYORUZ"

Kura çekiminde yer alan Hamit Altıntop, "Son 16'ya kalan tüm takımları tebrik ederim. 2005'ten çok güzel bir deneyimimiz var. Milan - Liverpool finali unutulmazdı. UEFA Kupası Finali düzenlendik, birçok organizasyon yaptık. 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Finali'ni sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuşma yaptı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Borussia Dortmund - Paris Saint Germain
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern Münih
Lyon - Juventus
Tottenham - Leipzig
Napoli - Barcelona

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16'da ilk maçlar 18-19-25-26 Şubat'ta, rövanşları ise 10-11-17-18 Mart'ta oynanacak.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL

Çeyrek final maçları 7-8 Nisan, rövanşları 14-15 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller 28-29 Nisan, rövanşları 5-6 Mayıs'ta olacak.

FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi! İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri
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