Keçiörengücü-Hatayspor:..... 0-1
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, kritik Keçiörengücü deplasmanından 90+2'de Bokila'nın bulduğu golle 1-0 kazandı. Üst üste 4. galibiyetini alan Hatayspor, ligde 33 puana ulaşarak zirvedeki yerini korumayı başardı...
Ümraniyespor-Osmanlıspor:. 1-0
Zirve takipçisi Ümraniyespor, sahasında ağırladığı Osmanlıspor'u tek golle devirmeyi başardı. Ev sahibi ekip 39. dakikada Emircan Altıntaş'ın ayağından bulduğu penaltı golüyle galibiyete uzanırken 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı.
Balıkesirspor-Akhisarspor:... 0-0
Haftalardır galibiyete hasret kalan Balıkesir, bu haftayı da 3 puansız kapatırken, zirve takipçisi Akhisar, kazandığı 1 puanla yara aldı. Ev sahibi ekipte 83. dakikada Glumac kırmızı kart görürken, Akigo 21 puanla 4. sırada kaldı.
Altınordu-Bursaspor:............ 0-0
Ligde üst sıralara tırmanmaya çalışan Bursaspor, İzmir'de Altınordu ile golsüz berabere kaldı. Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen yeşil-beyazlılar, 24 puana yükseldi.
TFF 2. VE 3. LİG SONUÇLARI
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup: Piserro Kahramanmaraş-Ergene Velimeşe: 0-4, Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor: 0-2, Birevim Elazığspor- Kastamonuspor: 0-2, Bodrumspor-Uşakspor: 1-2, Karabükspor- Ankara Demir: 0-1, Niğde Anadolu-Sivas Belediye: 3-0, Bandırmaspor- Etimesgut Bld.: 2-1
Beyaz Grup: Şanlıurfa- Pendikspor: 1-4, Zonguldak Kömür- Afyonspor: 2-2, Kırklarelispor-Yeni Çorum: 2-0, Hacettepe- Tarsus İdman Yurdu: 4-0, İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1, Sarıyer- Gümüşhanespor: 2-2
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yomraspor- Kızılcabölükspor: 2-2, Anagold 24 Erzincanspor- Yeni Orduspor: 1-1, Çatalcaspor-Artvin Hopaspor: 0-0, 68 Aksaray Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor: 3-2, Şile Yıldızspor- Serik Belediyespor: 0-0, Erzinspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1, Cİ Group Buca-Düzcespor: 0-0
2. Grup:
Fatsa Belediyespor-Cizrespor: 0-1, Kemerspor 2003-Fethiyespor: 0- 1, Esenler Erokspor- Payasspor: 0-1, Kocaelispor- Elazığ Belediyespor: 5-0, Kozanspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2, Karşıyaka- Ofspor: 4-1, Erbaaspor- Belediye Derincespor: 1-2, 1877 Alemdağspor- Turgutluspor: 0-2
3. Grup:
1954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor: 3-2, Diyarbekirspor- Karacabey Belediyespor: 2-3, Medicalpark Batman Petrolspor-Yozgatspor 1959: 0-0, Pazarspor- Osmaniyespor: 2-2, Darıca Gençlerbirliği- Nevşehir Belediyespor: 0-0, Somaspor-Modafen: 2-0, Altındağ Belediye-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0, Nazilli Belediyespor- Gölcükspor: 1-3