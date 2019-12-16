BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, kritik Keçiörengücü deplasmanından 90+2'de Bokila'nın bulduğu golle 1-0 kazandı. Üst üste 4. galibiyetini alan Hatayspor, ligde 33 puana ulaşarak zirvedeki yerini korumayı başardı...Zirve takipçisi Ümraniyespor, sahasında ağırladığı Osmanlıspor'u tek golle devirmeyi başardı. Ev sahibi ekip 39. dakikada Emircan Altıntaş'ın ayağından bulduğu penaltı golüyle galibiyete uzanırken 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı.Haftalardır galibiyete hasret kalan Balıkesir, bu haftayı da 3 puansız kapatırken, zirve takipçisi Akhisar, kazandığı 1 puanla yara aldı. Ev sahibi ekipte 83. dakikada Glumac kırmızı kart görürken, Akigo 21 puanla 4. sırada kaldı.Ligde üst sıralara tırmanmaya çalışan Bursaspor, İzmir'de Altınordu ile golsüz berabere kaldı. Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen yeşil-beyazlılar, 24 puana yükseldi.Kırmızı Grup: Piserro Kahramanmaraş-Ergene Velimeşe: 0-4, Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor: 0-2, Birevim Elazığspor- Kastamonuspor: 0-2, Bodrumspor-Uşakspor: 1-2, Karabükspor- Ankara Demir: 0-1, Niğde Anadolu-Sivas Belediye: 3-0, Bandırmaspor- Etimesgut Bld.: 2-1Beyaz Grup: Şanlıurfa- Pendikspor: 1-4, Zonguldak Kömür- Afyonspor: 2-2, Kırklarelispor-Yeni Çorum: 2-0, Hacettepe- Tarsus İdman Yurdu: 4-0, İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1, Sarıyer- Gümüşhanespor: 2-2Yomraspor- Kızılcabölükspor: 2-2, Anagold 24 Erzincanspor- Yeni Orduspor: 1-1, Çatalcaspor-Artvin Hopaspor: 0-0, 68 Aksaray Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor: 3-2, Şile Yıldızspor- Serik Belediyespor: 0-0, Erzinspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1, Cİ Group Buca-Düzcespor: 0-0Fatsa Belediyespor-Cizrespor: 0-1, Kemerspor 2003-Fethiyespor: 0- 1, Esenler Erokspor- Payasspor: 0-1, Kocaelispor- Elazığ Belediyespor: 5-0, Kozanspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2, Karşıyaka- Ofspor: 4-1, Erbaaspor- Belediye Derincespor: 1-2, 1877 Alemdağspor- Turgutluspor: 0-21954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor: 3-2, Diyarbekirspor- Karacabey Belediyespor: 2-3, Medicalpark Batman Petrolspor-Yozgatspor 1959: 0-0, Pazarspor- Osmaniyespor: 2-2, Darıca Gençlerbirliği- Nevşehir Belediyespor: 0-0, Somaspor-Modafen: 2-0, Altındağ Belediye-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0, Nazilli Belediyespor- Gölcükspor: 1-3