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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig temsilcisi , 2. Lig takımı 'a konuk olacak... Lacivert beyazlılar, ilk maçta aldıkları 2-1'lik galibiyetin avantajıyla rövanş karşılaşmasına çıkacaklar... Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 12:18
Vanspor - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Van Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Vanspor - Kasımpaşa maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı izlenebilecek.

Kasımpaşa, turun ilk maçında rakibini İstanbul'da 2-1 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmada Van Spor, Batuhan Er'in golüyle 1-0 öne geçmiş, Kasımpaşa Tobias Heintz ve Aytaç Kara'nın attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrılmıştı.

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Vanspor - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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