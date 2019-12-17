A Spor son 16 için son raund

VAN SPOR-KASIMPAŞA
Van Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te
başlayacak mücadeleyi
Suat Arslanboğa yönetecek. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Kasımpaşa'ya
tur
için beraberlik yetecek.
ANTALYA-EYÜPSPOR
Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da
Kadir Sağlam'ın ilk düdüğü ile başlayacak. Eyüpspor'u evinde 3-0'la geçen Antalyaspor
tur için avantajlı.
YILPORT SAMSUN-Ç.RİZE
Karadeniz
derbisi saat 16.30'da
başlayacak. Samsun
Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki
mücadeleyi Serkan Tokat
yönetecek. İlk maçı Çaykur Rizespor 3-2 kazanmıştı.
ADANA-A. ALANYA
İlk maçı 5-1 kazanan Aytemiz Alanya'nın,
Adanaspor karşısında
işi kolay. 5 Ocak Fatih
Terim Stadı'ndaki mücadele 18.30'da
başlayacak ve Mert
Güzenge yönetecek.