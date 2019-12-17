A Spor son 16 için son raund

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BUGÜN NELER OLDU

Van Atatürk Stadı'ndabaşlayacak mücadeleyiSuat Arslanboğa yönetecek.turiçin beraberlik yetecek.Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'ndaki mücadeleKadir Sağlam'ın ilk düdüğü ile başlayacak.tur için avantajlı.derbisibaşlayacak. SamsunYeni 19 Mayıs Stadı'ndakimücadeleyi Serkan Tokatyönetecek.Adanaspor karşısındaişi kolay. 5 Ocak FatihTerim Stadı'ndaki mücadelebaşlayacak ve MertGüzenge yönetecek.