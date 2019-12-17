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A Spor son 16 için son raund

’nda 5. tur rövanş maçlarından 5’i bugün oynanacak. Tüm maçlar A Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Tuzla-G.Saray dışında bugün oynanacak diğer 4 karşılaşma şöyle:

Giriş Tarihi: 17.12.2019
A Spor son 16 için son raund
VAN SPOR-KASIMPAŞA
Van Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Kasımpaşa'ya tur için beraberlik yetecek.

ANTALYA-EYÜPSPOR
Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da Kadir Sağlam'ın ilk düdüğü ile başlayacak. Eyüpspor'u evinde 3-0'la geçen Antalyaspor tur için avantajlı.

YILPORT SAMSUN-Ç.RİZE
Karadeniz derbisi saat 16.30'da başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek. İlk maçı Çaykur Rizespor 3-2 kazanmıştı.

ADANA-A. ALANYA
İlk maçı 5-1 kazanan Aytemiz Alanya'nın, Adanaspor karşısında işi kolay. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele 18.30'da başlayacak ve Mert Güzenge yönetecek.
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A Spor son 16 için son raund
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