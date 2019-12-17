Alman hakime selam!

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Almanya'nın Bielefeld kentindeki FC Türk Spor'un, Barış Pınarı Harekâtı sırasında bir maçta asker selamı vermesinden sonra açılan davada örnek bir karar çıktı. Davaya bakan Gütersloh Sulh Mahkemesi Hakimi ve Vestfalya Futbol ve Atletizm Federasyonu Spor Hâkimi Markus Seip,dedi. Konunun sulandırıldığını vurgulayan Seip,şeklinde görüş belirtti.