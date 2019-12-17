Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Alman hakime selam!

Alman hakime selam!

CENGİZ PARLAYAN Futbol
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Alman hakime selam!
Almanya'nın Bielefeld kentindeki FC Türk Spor'un, Barış Pınarı Harekâtı sırasında bir maçta asker selamı vermesinden sonra açılan davada örnek bir karar çıktı. Davaya bakan Gütersloh Sulh Mahkemesi Hakimi ve Vestfalya Futbol ve Atletizm Federasyonu Spor Hâkimi Markus Seip, "Asker selamı vermek yasak değildir" dedi. Konunun sulandırıldığını vurgulayan Seip, "Asker selamı, askerleri onurlandırmak için verilir. Sporcular arasında Kürt kökenliler de vardı ve onlar da asker selamı verdi. Alman Ordusu'nda da asker selamı veriliyor. Sonuçta dışlayıcı bir hareket değildir" şeklinde görüş belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman hakime selam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN