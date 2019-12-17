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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında , 'u konuk ediyor... Saat 14.30'da başlayan maçını A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 14:54
Antalyaspor - Eyüpspor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig takımı Antalyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Eyüpspor'u konuk ediyor... Eşleşmenin ilk maçından Antalyaspor 3-0 galip ayrılmıştı.

Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi'nde saat 14.30'da başlayan Antalyaspor - Eyüpspor maçını Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Gökmen Baltacı yapıyor. Antalyaspor - Eyüpspor maçını A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

GOLLER:
Dk. 8 Metehan Mertöz (Eyüpspor) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Dk. 23 Gelson Dala (Antalyaspor)


Not: Karşılaşma, saat 13.00'te başlayan Van Spor - Kasımpaşa maçıyla dönüşümlü olarak yayınlanmaktadır.

Takımların kadroları şöyle:

ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Aly Cissokho, Fredy, Harun Alpsoy, Halil İbrahim Sevinç, Mikail Başar, Bünyamin Balcı, Gelson Dala, Paul Mukairu
Yedekler: Yakup Mert Çakır, Batuhan Berkay Fındık, Batuhan Arslan, Ufuk Akyol, Ege Bilsel, Emre Korkmaz

EYÜPSPOR: Timur Çakıroğulları, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Sercan Türkeri, Kadirhan Atagün, Berkan Turan, Eren Taşkın, Muhammet Yeşil, İzlem Balakkız, Emre Torun, Metehan Mertöz
Yedekler: Alp Tutar, Volkan Kesim, Berzan Akkaya, Ahmed Emir Tekçam, Doğukan Öksüz, Harun Özcan, Ömer Akbel

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