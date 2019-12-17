Başakşehir fırsat tepti

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'daki gururumuz Başakşehir, ligde zor günler geçiren Konya'yı konuk etti. Maça etkili başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, 26. dakikada öne geçti. Visca'nın kornerinde Ponck kafayla ağları buldu: 1-0.63'te Daci'nin ortasında Milosevic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderip skoru eşitledi: 1-1. Zirvede yara alma yarışına Başakşehir de katılırken, Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor,Okan Buruk, M.Gladbach'ı yenen kadroyu ödül olarak Konyaspor önüne çıkardı. Okan hoca rotasyona gitmeyerek birçok yerli hocaya Avrupa ve ligde oynanabileceğini kanıtladı. Başakşehir'in, Konyaspor'a takılmasını bir iş kazası olarak değerlendiriyorum. Konya'nın beraberlik golünden sonra Başakşehirli oyuncular hücum anlamında rakip kaleye yığıldı. Demba Ba üç tane net pozisyonu kaçırdı. Visca, İrfan Can ve Crivelli'nin vuruşlarında Konya kalecisi Serkan, inanılmaz kurtarışlar yaptı. Başakşehir oynadığı futbolla hem gözü okşadı hem pozisyon üretmede ligin en iyi takımı olduğunu belgeledi.Wolverhampton-Espanyol Getafe-Ajax Bayer Leverkusen-Porto Kopenhag-CelticApoel-Basel Cluj-Sevilla Olympiakos-Arsenal AZ Alkmaar-LASK LinzClub Brugge-M. United Ludogorets Razgrad-Inter Eintracht Frankfurt-Salzburg Shakhtar Donetsk-BenficaWolfsburg-Malmö Roma-Gent Glasgow Rangers-Braga