Başakşehir fırsat tepti

Avrupa'daki gururumuz Başakşehir, ligde zor günler geçiren Konya'yı konuk etti. Maça etkili başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, 26. dakikada öne geçti. Visca'nın kornerinde Ponck kafayla ağları buldu: 1-0. 61. dakikada iki oyuncu birden değiştiren Aykut Kocaman, bunun meyvesini hemen aldı.
63'te Daci'nin ortasında Milosevic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderip skoru eşitledi: 1-1. Zirvede yara alma yarışına Başakşehir de katılırken, Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, kaleci Serkan'ın da önemli kurtarışlarıyla zorlu deplasmandan bir puanla döndü.
LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ:
Okan Buruk, M.Gladbach'ı yenen kadroyu ödül olarak Konyaspor önüne çıkardı. Okan hoca rotasyona gitmeyerek birçok yerli hocaya Avrupa ve ligde oynanabileceğini kanıtladı. Başakşehir'in, Konyaspor'a takılmasını bir iş kazası olarak değerlendiriyorum. Konya'nın beraberlik golünden sonra Başakşehirli oyuncular hücum anlamında rakip kaleye yığıldı. Demba Ba üç tane net pozisyonu kaçırdı. Visca, İrfan Can ve Crivelli'nin vuruşlarında Konya kalecisi Serkan, inanılmaz kurtarışlar yaptı. Başakşehir oynadığı futbolla hem gözü okşadı hem pozisyon üretmede ligin en iyi takımı olduğunu belgeledi.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmeleri:
Wolverhampton-Espanyol Getafe-Ajax Bayer Leverkusen-Porto Kopenhag-Celtic
Apoel-Basel Cluj-Sevilla Olympiakos-Arsenal AZ Alkmaar-LASK Linz
Club Brugge-M. United Ludogorets Razgrad-Inter Eintracht Frankfurt-Salzburg Shakhtar Donetsk-Benfica
Wolfsburg-Malmö Roma-Gent Glasgow Rangers-Braga