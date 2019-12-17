Borussia Dortmund 3-3 Rb Leipzig (MAÇ SONUCU)

Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Borussia Dortmund ile RB Leipzig yeşil sahada buluştu. Karşılaşmada Borussia Dortmund önde götürdüğü karşılaşmada RB Leipzig takımının skora denge getirmesiyle 1 puana razı oldu. İşte detaylar...

Bundesliga'nın 16. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund evinde lider RB Leipzig'i ağırladı.

6 gole imza atılan maçta Borussia Dortmund karşılşamanın ilk 45 dakikalık yarısında bulduğu 2 golle üstünlüğü sağladı.

23. dakikada Julian Weigl ile 1-0 öne geçen Dortmund, 34. dakikada Julian Brandt ile maçı 2-0'a taşıdı. İkinci 45. dakikalık yarıya hırslı başlayan Leipzig, 47. ve 53. dakikalarda Timo Werner'in kaydettiği gollerle skora denge getirdi.

Maçın 55. dakikasında Jadon Sancho imza attığı golle Dortmund'a yeniden üstünlüğü getirse de 78. dakikada Patrik Schick sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi. Borussia Dortmund 3-3 Rb Leipzig

Maçın beraberlikle sonuçlanmasıyla Leipzig puanını 34'e , Dortmund ise 30'a yükseltti.