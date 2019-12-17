Bursaspor'da Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı! İlk aday Selçuk Erdoğan...

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı. Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda ilk aday olarak Selçuk Erdoğan ismi üzerinde duruyor.

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Yönetim Kurulu'nda yapılan ilk toplantı sonucunda halihazırda takımda Sportif Direktör olarak görev yapan Selçuk Erdoğan'ın ismi öne çıktı. 29 yaşındaki spor adamı daha önce Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Adanaspor, Sivasspor ve Bursaspor'da antrenör olarak görev yaptı. Öte yandan Selçuk Erdoğan'ın dışında adı geçen diğer aday ise İbrahim Üzülmez.