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1-1 Brighton (Maç Sonucu & Goller)

'de 17. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son karşılaşmasında ile Brighton kozlarını paylaştı. Son haftalarda yenilgisi olmayan iki takımın mücadelesinde yine bir mağlup çıkmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:58
Crystal Palace 1-1 Brighton (Maç Sonucu & Goller)

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Crystal Palace sahasında Brighton'ı ağırladı.

Son 3 haftada hiç yenilgi almayan Crystal Palace seriyi sürdürmek isterken Arsenal'ı mağlup edip Wolverhampton ile berabere kalan Brighton da iyi gidişini sürdürmek istiyordu.

Selhurst Park Stadı'nda oynanan maçta takımlar yenişemedi ve mücadele 1-1 beraberlikle bitti.

Brighton maçın 54. dakikasında Maupay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Palace bu gole 76. dakikada Zaha ile cevap verdi ve maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Alınan beraberliğin ardından Crystal Palace puanını 23 yaptı ve 9. sırada yer aldı. Brighton ise 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

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Crystal Palace 1-1 Brighton (Maç Sonucu & Goller)
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