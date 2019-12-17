Crystal Palace 1-1 Brighton (Maç Sonucu & Goller)

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Crystal Palace sahasında Brighton'ı ağırladı.

Son 3 haftada hiç yenilgi almayan Crystal Palace seriyi sürdürmek isterken Arsenal'ı mağlup edip Wolverhampton ile berabere kalan Brighton da iyi gidişini sürdürmek istiyordu.

Selhurst Park Stadı'nda oynanan maçta takımlar yenişemedi ve mücadele 1-1 beraberlikle bitti.

Brighton maçın 54. dakikasında Maupay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Palace bu gole 76. dakikada Zaha ile cevap verdi ve maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Alınan beraberliğin ardından Crystal Palace puanını 23 yaptı ve 9. sırada yer aldı. Brighton ise 20 puanla 13. sırada bulunuyor.