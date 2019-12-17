Galatasaray’ın zorlu Tuzlaspor sınavı A Spor’da

CİMBOM

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0'lık yenilginin rövanşında Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile bugün 20.45'te karşı karşıya geliyor. İlk maçta Türk Telekom'da 2-0 yenilen Cimbom, bu kez Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda turu geçmek için mücadele verecek.Hafif sakatlıkları bulunan Şener, Babel, Lemina ve Marcao kadroya alınmadı.Sarı-kırmızılılar, 3 farklı kazandığı tüm galibiyetlerin yanı sıra 3-1 ve üzeri iki farklı galibiyetlerde de turu geçecek taraf olacak. Mücadele 2-0 biterse maç uzayacak.