Galatasaray’ın zorlu Tuzlaspor sınavı A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0'lık yenilginin rövanşında Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile bugün 20.45'te karşı karşıya geliyor. İlk maçta Türk Telekom'da 2-0 yenilen Cimbom, bu kez Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda turu geçmek için mücadele verecek. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak mücadelede G.Saray'ın, as oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.
Hafif sakatlıkları bulunan Şener, Babel, Lemina ve Marcao kadroya alınmadı.
CİMBOM TURU NASIL GEÇER?
Sarı-kırmızılılar, 3 farklı kazandığı tüm galibiyetlerin yanı sıra 3-1 ve üzeri iki farklı galibiyetlerde de turu geçecek taraf olacak. Mücadele 2-0 biterse maç uzayacak.