İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? ZTK İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oluyor. Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe tur kapısını sonuna kadar aralamıştı. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar arama motoru üzerinden 'İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta' aratmalarını yapıyorlar. Ligin başında oynadığı iyi oyun ile futbolseverlerin takdirini kazanan kanarya, son haftalarda formsuz bir ilerleyiş sürdürüyor. Peki, İstanbulspor FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanan ilk mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazanmayı başarmış ve tur açısından büyük avantaj sağlamıştı. Haberimizin içerisinden karşılaşma ile ilgili ayrıntıları bulabilir, yayın kanalı ve ilk 11'ler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz…