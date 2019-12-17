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İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? ZTK ?

5. Tur rövanş maçında İstanbulspor sahasında Süper Lig devi ’yi ağırlayacak. Sezon başını çok iyi bir şekilde geçiren Fenerbahçe son haftalarda yaşadığı beklenmedik puan kayıpları ile hayal kırıklığı yaratıyor. Kanarya, İstanbulspor’a karşı oynayacağı Türkiye Kupası maçı ile bir miktarda olsa moral bulmak istiyor. Hal böyleyken futbolseverler ‘, saat kaçta ve ne zaman?’ aratmalarını yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık. İşte ‘İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda’ sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 16:12
İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? ZTK İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oluyor. Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe tur kapısını sonuna kadar aralamıştı. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar arama motoru üzerinden 'İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta' aratmalarını yapıyorlar. Ligin başında oynadığı iyi oyun ile futbolseverlerin takdirini kazanan kanarya, son haftalarda formsuz bir ilerleyiş sürdürüyor. Peki, İstanbulspor FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanan ilk mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazanmayı başarmış ve tur açısından büyük avantaj sağlamıştı. Haberimizin içerisinden karşılaşma ile ilgili ayrıntıları bulabilir, yayın kanalı ve ilk 11'ler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz…

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İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? ZTK İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
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