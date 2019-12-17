İtalya, Merih Demiral'ı konuşuyor

Merih Demiral, Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

21 yaşındaki futbolcu, Bayer Leverkusen ve Udinese maçlarındaki kusursuz futboluyla, İtalya'da manşetleri süslüyor. Merih'in savunmada rakiplerine geçit vermediği belirtilirken, teknik direktör Maurizio Sarri'nin de güvenini kazandığı ifade edildi.

Milli futbolcunun gösterdiği bu performansla Juventus'ta kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere'den birçok kulübün radarına giren Merih Demiral'ın adı Roma ve Milan ile de anılıyor.

21 yaşındaki savunmacı hakkında konuşan İtalya futbolunun efsane defans oyuncusu Beppe Bergomi, ''Şu anda Merih'i, De Ligt'ten daha çok beğeniyorum. Savunmada güven veriyor'' ifadesini kullandı. (TRT Spor)