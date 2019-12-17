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’den çocuklara 40 milyon

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Barcelona'nın süper yıldızı Messi, kendisine ait olan vakıfla yardım organizasyonları ile de farkını gösteriyor. 310 milyon Euro'luk serveti olduğu tahmin edilen Arjantinli oyuncu son olarak Barcelona'daki bir çocuk hastanesine tam 40 milyon $ bağış yaptı. Messi, 2007'de Boston'daki bir çocuk hastanesini ziyaretinde göz yaşları içinde kaldığını ve o zaman parasını onlar için kullanmaya karar verdiğini belirterek, "İhtiyacı olan çocuklara yardım etmek için çalışıp, başarılı olmak istiyorum. Onlar bizim geleceğimiz ve ümidimiz. Çocuklar mağdur olmasın" dedi.
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Messi’den çocuklara 40 milyon
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