Messi’den çocuklara 40 milyon

BUGÜN NELER OLDU

Barcelona'nın süper yıldızı Messi, kendisine ait olan vakıfla yardım organizasyonları ile de farkını gösteriyor. 310 milyon Euro'luk serveti olduğu tahmin edilen Arjantinli oyuncu son olarak Barcelona'daki bir çocuk hastanesine tam 40 milyon $ bağış yaptı. Messi, 2007'de Boston'daki bir çocuk hastanesini ziyaretinde göz yaşları içinde kaldığını ve o zaman parasını onlar için kullanmaya karar verdiğini belirterek,dedi.