Yolun açık olsun

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi belli oldu.İlk maç 20 Şubat, rövanş ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Başakşehir, ilk karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.AVRUPA Ligi D Grubu'nu 12 puanla 2. sırada tamamlayarak son 32 turuna adını yazdırmayı başaran Sporting, Portekiz Ligi'nde ise 7 galibiyet, 2 beraberlikle 4. sırada yer alıyor.MEDİPOL Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takımına güvendiğini ve en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini belirterek şunları söyledi: "Elimizden geleni yaparak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Başakşehir zoru seviyor. Gladbach'ı yenip gelmek başka bir duygu. Buradan da iyi bir netice alarak turu geçmek istiyoruz."Ligi'nde takımı kalmayan Portekiz, 3 takımla Avrupa Ligi'ne devam ediyor. Sporting, Başakşehir'e göre daha kolay gruptan geldi. Futbolda 2 ay sonrası için tahminde bulunmak zor. Okan Buruk'un Avrupa'da başarılı olma tutkusu takımını buraya getirdi. Portekiz ekibi Coates, Mathieu gibi tecrübeli savunmacılara sahip. Hücumda Fernandes ve Vietto gibi etliki isimleri var. Hücumu seviyorlar ama ligde gol ortalamaları bu sezon iki bile değil. Başakşehir'in Roma deplasmanında düştüğü yanlışları ilk maçta Lizbon'da yapmaması lazım. Geçen sezonki defansif organizasyon için ellerinde aynı kadro var. İrfan Can büyük oyuncu. Crivelli de santrfor mevkiinin hakkını veriyor. Bence tur ortada.Borussia Dortmund-PSG Real Madrid-M.City Atalanta-Valencia A.Madrid-Liverpool Chelsea-Bayern Münih Lyon-Juventus Tottenham-Leipzig Napoli-Barcelona*İlk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde. Rövanşlar ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart'ta oynanacak