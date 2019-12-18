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maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç yayını şifresiz kanalda mı? ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Dünya derbisi için nefesler tutuldu. ’ya sayılı saatler kala futbolseverler “ Real maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Çok sayıda ülkede canlı olarak yayınlanan dev derbi ülkemizde de naklen ekrana gelecek. Dünya yıldızlarının buluşmasını ekrandan takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayınlanacağı kanalı öğrenmek ve yayının şifreli mi yoksa şifresiz mi olacağını öğrenmek istiyor. Normal şartlarda sezon başında belirlenen La Liga fikstürüne göre 25 Eylül 2019 tarihinde oynanması planlanan Barcelona maçı, Barselona şehrindeki şiddet içerikli eylemler sebebiyle ertelenmişti. Çok sayıda ülkede canlı olarak yayınlanan ve tüm dünyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği maç öncesi “Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? El Clasico hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yönelik araştırmalar yoğunluk kazandı. İşte dev maçın oynanacağı tarih ve yayınlanacağı kanal bilgisi…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:34
Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç yayını şifresiz kanalda mı? El Clasico ne zaman, saat kaçta oynanacak?

İspanya Futbol Federasyonu tarafından alınan karar neticesinde ertelenen maçı bugün oynanacak. Dünya çapında yıldızların karşı karşıya geleceği maç öncesi futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek ve maç saatinde yayın kanalını aramak istemiyor. Dolayısıyla "Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Suarez, Messi,, Griezmann gibi yıldızlar ile Kroos, Modrid, Bale, Benzema ve daha nicelerini karşı karşıya getiren Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Muhtemel 11'ler ve maç öncesi dikkat çeken satır başları…

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Barcelona Real Madrid maçı 18 Aralık Çarşamba (bugün) günü saat 22.00'da oynanacak. D-Smart Spor Smart kanalından canlı olarak izlenebilecek olan karşılaşma, D-Smart Go uygulaması üzerinden internet aracılığıyla takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler, iki takımın eksikleri ve maç öncesi satır başları;

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Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç yayını şifresiz kanalda mı? El Clasico ne zaman, saat kaçta oynanacak?
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