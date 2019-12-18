Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç yayını şifresiz kanalda mı? El Clasico ne zaman, saat kaçta oynanacak?

İspanya Futbol Federasyonu tarafından alınan karar neticesinde ertelenen Barcelona Real Madrid maçı bugün oynanacak. Dünya çapında yıldızların karşı karşıya geleceği maç öncesi futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek ve maç saatinde yayın kanalını aramak istemiyor. Dolayısıyla "Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Suarez, Messi,, Griezmann gibi yıldızlar ile Kroos, Modrid, Bale, Benzema ve daha nicelerini karşı karşıya getiren Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Muhtemel 11'ler ve maç öncesi dikkat çeken satır başları…

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Barcelona Real Madrid maçı 18 Aralık Çarşamba (bugün) günü saat 22.00'da oynanacak. D-Smart Spor Smart kanalından canlı olarak izlenebilecek olan karşılaşma, D-Smart Go uygulaması üzerinden internet aracılığıyla takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler, iki takımın eksikleri ve maç öncesi satır başları;