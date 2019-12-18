Büyükler tembel zengin çocuğu gibi

BÜLENT TİMURLENK:
Büyükler her türlü imkânı olan zengin ama tembel, Anadolu kulüpleri de imkânsızlıklar içinde 100 alan öğrenci... Çalışmadıkları yerden mi geliyor hep sorular?
FATİH DOĞAN:
Galatasaray'ın 1 puana sevinmesi züğürt tesellisi olur. İyi oynayan kazanıyor, akıllı oynayan puanları alıyor. Yiğidin hakkını yiğide vermek gerekiyor.
LEVENT TÜZEMEN:
Malatya, Sivas ve Denizli'nin başarılarında teknik adamların payı olduğu gibi yerli ve yabancı oyuncuları doğru seçmelerinin ve doğru kullanmalarının payı büyük.
MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarını kaybederken Galatasaray 1 puan aldı. Yani 4 Büyük takımın da puan kayıpları yaşadığı bir hafta oldu. Bunlara Başakşehir'i ekleyebiliriz. Sivasspor ise gümbür gümbür gidiyor. Haftanın analizini alabilir miyiz?
GÜRCAN BİLGİÇ:
Galatasaray haricindeki takımları doğru analiz edemediğimizi gösteriyor aslında bu sonuçlar. Kadro kalitesi olarak Galatasaray hepsinin önünde.
Bu sonuçlar ve oyun izah edilemez. Ama diğerlerinin ciddi kalite ve yenilenme sorunları var. Büyük takım değerinde değiller. Sivasspor müthiş bir takım haline geldi ve doğru oyunla, hak ettiği skorları da alıyor.
Fenerbahçe'den önce Trabzonspor ve Beşiktaş'ı yendiler. 10 kişi kaldıkları maçta Galatasaray'a yenildiler. Sonuçları artık oyun gücü belirliyor, oyuncular değil. Bu nedenle teknik adamların sezonunu, performansını tartışıyoruz.
LEVENT TÜZEMEN:
Anadolu kulüplerinin başarısının sırrı, yabancı ve yerli oyuncuları aynı potada eritmeleridir. Israrla söylüyorum; isimli, pahalı oyuncu almak yerine hedefi olan, iş ahlakı düzgün oyuncuları tercih etmek en doğru transfer olur.
Malatya, Sivas ve Denizli'nin başarılarında teknik adamların payı olduğu gibi yerli ve yabancı oyuncuları doğru seçmelerinin ve doğru kullanmalarının payı büyük. Sivasspor eğer Emre Kılınç, Mert Hakan gibi oyuncularını satmak zorunda kalmaz ise şampiyonluk yarışının içinde sezon sonuna kadar olur.
BÜLENT TİMURLENK:
Büyükler her türlü imkânı olan zengin ama tembel, Anadolu kulüpleri de imkânsızlıklar içinde 100 alan öğrenci. Çalışmadıkları yerden mi geliyor hep sorular? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta oyun lideri yok.
Kruse, Belhanda, Adem'in maç çözmesi lazım, çözemiyorlar. Hepsinin transferde karavanası çok. Trabzonspor kalesini gole kapatmadığı her maçta bıçak sırtında olur demiştim haftalar önce. Rakibi maç sonuna kadar tabelayla diri tutuyorlar. Sivas neden lider peki? Bir asist her şeyi anlatıyor. Fenerbahçe'nin yediği ilk golde Mert Hakan'ın Fernando'ya attığı pası atan adam yok 3 İstanbul takımında...
İSKENDER GÜNEN:
Görünen o ki takımlar arasında büyük farklar yok. Her maç rakibi oynatmama üstüne kurulu olan bir lig. Teknik adamların birçoğu istatistik üstünde çok fazla durmakta. Bu hafta özellikle Trabzonspor için söylenecek tek söz, ayağına gelen şansı bir kenara itti.
Zirve mücadelesi yapan takımların puan kayıplarından sonra kendi sahasındaki maçta baskılı ve tempolu bir performans ortaya koyması gerekirken, anlaşılmaz bir oyun ortaya koydular. Sivasspor'un ilk yarının son iki haftasına girilirken, liderlik koltuğunda oturması sürpriz değil. Çünkü hem kendi sahalarında hem de deplasmanlarda mücadele gücü yüksek bir takım bilinci içerisinde paylaşma duygusu yüksek bir takım.
FATİH DOĞAN:
Galatasaray'ın 1 puana sevinmesi züğürt tesellisi olur. Büyükler yani şampiyon adayları kötü, onları yenen takımlar da kötü algısı çok yanlış. Bilakis onları yenen Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u ve de hocaları Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ve Mehmet Özdilek'i gönülden tebrik etmek ve alkışlamak gerek.
İyi oynayan kazanıyor, akıllı oynayan puanları alıyor. Yiğidin hakkını yiğide vermek gerekiyor. Çünkü az parayla Sivas, Malatya büyük işler yapıyor.
ERSUN YANAL'A İNANÇ EROZYONA UĞRADI
FATİH DOĞAN:
Teknik direktöre inanç önemlidir. Fenerbahçe, Beşiktaş'a yenilirse Ersun Yanal'ın ikinci yarıyı göreceğini düşünmüyorum
İSKENDER GÜNEN:
Eğer orta alanda 39 yaşındaki Emre'ye her maç gereksinim varsa takım yapılanmasının çok yanlış olduğu ortaya çıkar
ÖZBOSTAN: En çok Fatih Terim ve Ersun Yanal tartışılıyor. Fenerbahçeliler, Yanal'ın gönderilmesi gerektiğini düşünüyor. İki teknik adam da yola devam etmeli mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
GÜNEN:
Geçen yıl Fenerbahçe için kâbus gibiydi. Yanal bu yıl için planlarının hazır olduğunu ve de şampiyon olacaklarını hemen hemen her konuşmasında dile getirdi. Ama bugün liderle puan farkı 8... Bunun en önemli nedenlerinden biri takım yapılanması. Örneğin; Hasan Ali'nin yokluğunda hâlâ sağ ayaklı Dirar oynamamakta. Rami transferi büyük bir fiyasko.
Orta sahada 39 yaşındaki Emre'ye her maç gereksinim varsa takım yapılanmasının çok yanlış yapıldığı ortaya çıkar.
TÜZEMEN:
Fatih Terim ile Ersun Yanal'ı asla aynı kefeye koymam. Terim, kulüpler bazında Türkiye'nin en başarılı hocasıdır. Ayrıca Galatasaraylıdır. Terim, G.Saray'ın yaşadığı başarısızlığın nedenini bilmektedir, reçeteyi de yazabilecek güce, kaliteye ve tecrübeye de sahiptir.
Ersun Yanal için F.Bahçe şampiyonluk yaşadığı bir kulüptür. Terim'in G.Saray'a duyduğu aidiyet duygusunu Yanal, F.Bahçe'ye karşı duyamaz. Yanal gönderilirse şaşırmam ancak Terim'in G.Saray'da sonsuz bir kredisi vardır.
BİLGİÇ:
İki teknik adam da kesinlikle devam etmeli. Başka bir teknik adamla Galatasaray bu duruma düşseydi, "Fatih Terim gelsin, kurtarsın" diye tartışılacaktı. Yanal, "kibirli" tarzından vazgeçecek ve daha dengeli bir orta saha ile oynadığında problemi kalmayacak.
DOĞAN:
Fenerbahçe, Beşiktaş'a yenilirse Yanal'ın ikinci yarıyı göreceğini düşünmüyorum. Teknik direktöre inanç önemlidir. Yanal, Ali Koç'un 'istemez' tavrına rağmen medyanın, taraftarın, camianın büyük desteğiyle göreve gelmişti. Şimdi o inanç erozyona uğradı. Yanal, Beşiktaş maçını sadece F.Bahçe için değil, kendi kaderi için de oynayacak. Fatih Terim, sportif anlamda çok başarısız. Eğer Terim'in yerinde başka bir hoca olsaydı bugün çoktan G.Saray ile yolları ayrılmıştı. Ama geçmişteki başarılarıyla taraftar ve camia üzerinde haklı bir kredisi var.
G.SARAY MEDYASI KORUMAYA GEÇİYOR!
ÖZBOSTAN: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim için 'Spor medyasında en çok korunan teknik adam' dedi. Bu fikre katılıyor musunuz?
BİLGİÇ:
Başkan Ali Koç'a katılıyorum. Ama bu bir torpil değil, hak edilmiş bir statüdür. 30 yıldır adı başarılarla anılan bir teknik adam olarak Terim'in güven ibresi zirvededir.
Bu yüzden eleştirilebilir ama asla değersizleştirilemez. "Sekiz de kapanır, on sekiz"de dedikten sonra, şampiyon olan bir teknik adam için keskin konuşamazsınız. Galatasaray medyasının bu korumacı ve alan yaratan tavrı daha yüksek. Bizler eleştiri yaptığımızda, onlar hemen korumaya geçiyorlar. Ben Fatih hocayı genç gazeteciliğimden beri tanıyorum. Futbol ile ilgili hiçbir eleştiriye tepki vermemiştir. Kişiselleştiren cümleler ile uğraşmıştır. Yani; taktiğini veya performansını tartışırken, kimsenin korkmasına-çekinmesine gerek yok.
TİMURLENK:
Galatasaray taraftarı kendisine 8 şampiyonluk kazandırmış teknik adama sahip çıkıyor. Bir koruyanı varsa Galatasaray tribünleridir. Terim'in transferleri de çıkardığı 11'lerde oyuna müdahaleleri de eleştiriliyor. 50 yılını futbola vermiş bir insanın her başarısını inkar ederek hayata devam edenler, hep bir sonraki başarısına tanık oldular...
Türk futbolunda garip olan rakip hakkında sürekli görüş belirtmek, bunun Avrupa'da örneği yok. Ezeli rakibinizle oynadığınız 2 derbi dışında 32 maçta kendi 90 dakikalarınıza bakacaksınız. Yana bakarsanız, önünüzü göremezsiniz...
TÜZEMEN:
Başarısızlığın kendisinden kaynaklandığını bilen insanlar, çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulur. Koç'un Sivas'ta Terim için söylediği sözler kendi başarısızlığını örtmek üzere dile getirilmiştir.
Terim'in sözlerinin içinde Ali Koç'un adı geçiyor mu? Durumdan vazife çıkaran bazı yazarlar, Koç'un basın sözcüsü gibi davranıyorlar.
F.Bahçe medyası başta olmak üzere G.Saraylı yazarlar, buna ben de dahilim, Terim'i eleştiriyoruz. G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde dibe vurdu ve 2 puan aldı, Terim de yerden yere vuruldu. Beşiktaş ve Trabzon için ise sadece 'Avrupa kupasını pas geçtiler'
yorumları yapıldı.
DOĞAN:
Ali Koç, doğru söylüyor. Terim bu ülkede en çok korunan, en az eleştirilen teknik adam. Ancak bunun bir nedeni var, Fatih Terim'in hem G.Saray'da hem de Milli Takım'da yakaladığı başarılar.
Başarı insanı konuşturur, başarı insanı korur. Aynı şeyi Sayın Ali Koç için de söyleyebiliriz. Onun yerine 1.5 yıldır aynı performansı başka bir başkan sergilese eleştirilerin çok daha fazla olacağını düşünüyorum.