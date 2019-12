Büyükler tembel zengin çocuğu gibi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükler her türlü imkânı olan zengin ama tembel, Anadolu kulüpleri de imkânsızlıklar içinde 100 alan öğrenci... Çalışmadıkları yerden mi geliyor hep sorular?Galatasaray'ın 1 puana sevinmesi züğürt tesellisi olur. İyi oynayan kazanıyor, akıllı oynayan puanları alıyor. Yiğidin hakkını yiğide vermek gerekiyor.Malatya, Sivas ve Denizli'nin başarılarında teknik adamların payı olduğu gibi yerli ve yabancı oyuncuları doğru seçmelerinin ve doğru kullanmalarının payı büyük.Galatasaray haricindeki takımları doğru analiz edemediğimizi gösteriyor aslında bu sonuçlar.Bu sonuçlar ve oyun izah edilemez. Ama diğerlerinin ciddi kalite ve yenilenme sorunları var. Büyük takım değerinde değiller.Fenerbahçe'den önce Trabzonspor ve Beşiktaş'ı yendiler. 10 kişi kaldıkları maçta Galatasaray'a yenildiler. Sonuçları artık oyun gücü belirliyor, oyuncular değil.Anadolu kulüplerinin başarısının sırrı, yabancı ve yerli oyuncuları aynı potada eritmeleridir.Malatya, Sivas ve Denizli'nin başarılarında teknik adamların payı olduğu gibi yerli ve yabancı oyuncuları doğru seçmelerinin ve doğru kullanmalarının payı büyük. Sivasspor eğer Emre Kılınç, Mert Hakan gibi oyuncularını satmak zorunda kalmaz ise şampiyonluk yarışının içinde sezon sonuna kadar olur.Büyükler her türlü imkânı olan zengin ama tembel, Anadolu kulüpleri de imkânsızlıklar içinde 100 alan öğrenci. Çalışmadıkları yerden mi geliyor hep sorular?Kruse, Belhanda, Adem'in maç çözmesi lazım, çözemiyorlar. Hepsinin transferde karavanası çok. Trabzonspor kalesini gole kapatmadığı her maçta bıçak sırtında olur demiştim haftalar önce. Rakibi maç sonuna kadar tabelayla diri tutuyorlar. Sivas neden lider peki? Bir asist her şeyi anlatıyor. Fenerbahçe'nin yediği ilk goldeGörünen o ki takımlar arasında büyük farklar yok. Her maç rakibi oynatmama üstüne kurulu olan bir lig.Zirve mücadelesi yapan takımların puan kayıplarından sonra kendi sahasındaki maçta baskılı ve tempolu bir performans ortaya koyması gerekirken, anlaşılmaz bir oyun ortaya koydular. Sivasspor'un ilk yarının son iki haftasına girilirken, liderlik koltuğunda oturması sürpriz değil. Çünkü hem kendi sahalarında hem de deplasmanlarda mücadele gücü yüksek bir takım bilinci içerisinde paylaşma duygusu yüksek bir takım.Galatasaray'ın 1 puana sevinmesi züğürt tesellisi olur. Büyükler yani şampiyon adayları kötü, onları yenen takımlar da kötü algısı çok yanlış.İyi oynayan kazanıyor, akıllı oynayan puanları alıyor. Yiğidin hakkını yiğide vermek gerekiyor. Çünkü az parayla Sivas, Malatya büyük işler yapıyor.Teknik direktöre inanç önemlidir. Fenerbahçe, Beşiktaş'a yenilirse Ersun Yanal'ın ikinci yarıyı göreceğini düşünmüyorumEğer orta alanda 39 yaşındaki Emre'ye her maç gereksinim varsa takım yapılanmasının çok yanlış olduğu ortaya çıkarGeçen yıl Fenerbahçe için kâbus gibiydi. Yanal bu yıl için planlarının hazır olduğunu ve de şampiyon olacaklarını hemen hemen her konuşmasında dile getirdi. Ama bugün liderle puan farkı 8... Bunun en önemli nedenlerinden biri takım yapılanması.Orta sahada 39 yaşındaki Emre'ye her maç gereksinim varsa takım yapılanmasının çok yanlış yapıldığı ortaya çıkar.Fatih Terim ile Ersun Yanal'ı asla aynı kefeye koymam. Terim, kulüpler bazında Türkiye'nin en başarılı hocasıdır. Ayrıca Galatasaraylıdır.Ersun Yanal için F.Bahçe şampiyonluk yaşadığı bir kulüptür. Terim'in G.Saray'a duyduğu aidiyet duygusunu Yanal, F.Bahçe'ye karşı duyamaz. Yanal gönderilirse şaşırmam ancakİki teknik adam da kesinlikle devam etmeli. Başka bir teknik adamla Galatasaray bu duruma düşseydi, "Fatih Terim gelsin, kurtarsın" diye tartışılacaktı.Fenerbahçe, Beşiktaş'a yenilirse Yanal'ın ikinci yarıyı göreceğini düşünmüyorum. Teknik direktöre inanç önemlidir. Yanal, Ali Koç'un 'istemez' tavrına rağmen medyanın, taraftarın, camianın büyük desteğiyle göreve gelmişti. Şimdi o inanç erozyona uğradı. Yanal, Beşiktaş maçını sadece F.Bahçe için değil, kendi kaderi için de oynayacak. Fatih Terim, sportif anlamda çok başarısız.Başkan Ali Koç'a katılıyorum. Ama bu bir torpil değil, hak edilmiş bir statüdür.Bu yüzden eleştirilebilir ama asla değersizleştirilemez. "Sekiz de kapanır, on sekiz"de dedikten sonra, şampiyon olan bir teknik adam için keskin konuşamazsınız. Galatasaray medyasının bu korumacı ve alan yaratan tavrı daha yüksek. Bizler eleştiri yaptığımızda, onlar hemen korumaya geçiyorlar. Ben Fatih hocayı genç gazeteciliğimden beri tanıyorum. Futbol ile ilgili hiçbir eleştiriye tepki vermemiştir. Kişiselleştiren cümleler ile uğraşmıştır. Yani; taktiğini veya performansını tartışırken, kimsenin korkmasına-çekinmesine gerek yok.Galatasaray taraftarı kendisine 8 şampiyonluk kazandırmış teknik adama sahip çıkıyor. Bir koruyanı varsa Galatasaray tribünleridir. Terim'in transferleri de çıkardığı 11'lerde oyuna müdahaleleri de eleştiriliyor.Türk futbolunda garip olan rakip hakkında sürekli görüş belirtmek, bunun Avrupa'da örneği yok. Ezeli rakibinizle oynadığınız 2 derbi dışında 32 maçta kendi 90 dakikalarınıza bakacaksınız. Yana bakarsanız, önünüzü göremezsiniz...Başarısızlığın kendisinden kaynaklandığını bilen insanlar, çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulur.Terim'in sözlerinin içinde Ali Koç'un adı geçiyor mu?F.Bahçe medyası başta olmak üzere G.Saraylı yazarlar, buna ben de dahilim, Terim'i eleştiriyoruz. G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde dibe vurdu ve 2 puan aldı, Terim de yerden yere vuruldu. Beşiktaş ve Trabzon için ise sadeceyorumları yapıldı.Ali Koç, doğru söylüyor. Terim bu ülkede en çok korunan, en az eleştirilen teknik adam. Ancak bunun bir nedeni var,Başarı insanı konuşturur, başarı insanı korur. Aynı şeyi Sayın Ali Koç için de söyleyebiliriz. Onun yerine 1.5 yıldır aynı performansı başka bir başkan sergilese eleştirilerin çok daha fazla olacağını düşünüyorum.