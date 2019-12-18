Ersun Yanal'dan Beşiktaş derbisi ve Cüneyt Çakır yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Beşiktaş'la oynayacakları derbi maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan Yanal, tur atladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Oyuncularım oyunun kontrolünü elinde tuttu. İlk maçın da verdiği rahatlık vardı. Kazanımlarımızı, kayıplarımızı biliyoruz. Özellikle dış sahadaki tepkisizliklerimiz var. Dış sahada da tepkiyi göstermek zorundasınız. Bugün de bir dış saha maçıydı. Rakip kim olursa olsun istediğimiz yapmaya çalıştık. Pas oyunumuzu, geçişleri iyi yapmak zorundayız. Ligde elde ettiğimiz istatistiklerimizi, artılarımızı daha da geliştirmeliyiz. Uzun bir yoldayız. Ligin sonuna kadar bu kulvardaki finali de yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş derbisi ve maçı yönetecek Cüneyt Çakır'ı da değerlendiren Yanal, şunları kaydetti:

"Futbolun dışında çok şey konuşuyoruz. Ligimizi çok yordu bu. Futbolun dışında söylemlerle burada olmak istemiyorum. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Cüneyt hoca uluslararası platformda gücünü kanıtlamış bir hakem. Elbette sorunlar yaşadık, bütün hakemlerle sorunlar yaşadık. Bunu kapatıp güzel bir derbi oynayıp kazanmak en büyük hedefimiz. Rakip kim olursa olsun saygı duyuyoruz. Gücümüz ortada. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz. Kendi sahamızdaki tepkiyi dışarıda da koymalıyız. Rakibimizin gücü belli. Puan cetvelinde yakınız. Ligin başındayız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Dış sahada da Kadıköy'deki gibi oynamalıyız. Umarım futbol dışında bir şeyin konuşulmayacağı bir maç olacak."

Sakat futbolcuların çok olmasıyla ilgili soruya ise Ersun Yanal, şu cevabı verdi:

"Galatasaray maçında da yoktular. Sezon başından beri yok. Alıştık artık bu duruma. Bu da futbolun başka bir yüzü. Olsalar iyi olurdu ama gerçekler bunlar. İyi bir takımız. Bazı oyuncularımız olmadığında da iyi bir takım olduk. Onlar katılınca daha iyi bir takım olacağız. Bu süreci doğru ve birlikte yönetmeliyiz. Camiamızla kenetlenerek şampiyon olacağız. Kendi içimizde bir sıkıntı yok. Dışarıda tartışılıyor. Birçok performans konusunda lideriz. Biz rakiplerimizle birlikte yakın bir şekilde yola devam ediyoruz."

Deniz Türüç'ün İstanbulspor karşısında sol bek performansını da değerlendiren Yanal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu performansla lig performansını kıyaslamak zor. En azından Deniz burada çözüm olacak bir isim oldu. Deniz de kabul etti. Bu tür seçimlerimizde oyuncularımızla sıkıntı yaşamıyoruz. Onlar gerçekten fedakar ve hoşgörülü. Umarım bu konudaki (sol bek) sorunumuzu da çözeriz."

Avcı: "Güzel bir mücadele oldu"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk maçın skorundan dolayı genç isimlere şans verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten güzel bir mücadele oldu. İlk maçta 4-0'dan dolayı Fenerbahçe'nin büyük avantajı vardı. Oynamayan oyuncularımızı oynattık. Çok iyi bir altyapı jenerasyonumuz var. Oradan da bugün 3-4 oyuncu oynattık. Biz hedefimize ulaştık, Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz."