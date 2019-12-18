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maçı canlı izle! A SPOR canlı izle (Kara Kartal tur peşinde canlı takip)

5. Tur karşılaşmasında 24 , evinde 'ı konuk ediyor. İlk maçı bilindiği gibi Abdullah Avcı'nın öğrencileri Vodafone Stadyumu'nda 3-0 kazanmıştı. Saat 13:00'te başlayan karşılaşmayı televizyondan takip edemeyen sporseverler ! araştırasıyla maçı takip etmek istiyor. Beşiktaş bu maça Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Erdem, Muhayer, Oğuzhan, Boyd, Orkan Çınar ve Uğur Nayır ilk 11'iyle çıktı.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 13:13
Erzincanspor Beşiktaş maçı canlı izle! A SPOR canlı izle (Kara Kartal tur peşinde canlı takip)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Erzincanspor, Abdullah Avcı'nın öğrencilerini ağırlıyor. Beşiktaş taraftarı Beşiktaş maçı canlı izle! araştırmasına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Pazar akşamı Dolmabahçe'de Yeni Malatyaspor maçının kaybedilmesinden sonra Beşiktaş taraftarı bu maçı kazanıp Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmak istiyor. Aşağıdaki link üzerinden 24 Erzincanspor Beşiktaş maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

ERZİNCANSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

5 Aralık Perşembe akşamı oynanan Beşiktaş - Erzincanspor karşılaşmasını ev sahibi Beşiktaş 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş'ın gollerini Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir atmıştı.

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