Erzincanspor Beşiktaş maçı canlı izle! A SPOR canlı izle (Kara Kartal tur peşinde canlı takip)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Erzincanspor, Abdullah Avcı'nın öğrencilerini ağırlıyor. Beşiktaş taraftarı Beşiktaş maçı canlı izle! araştırmasına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Pazar akşamı Dolmabahçe'de Yeni Malatyaspor maçının kaybedilmesinden sonra Beşiktaş taraftarı bu maçı kazanıp Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmak istiyor. Aşağıdaki link üzerinden 24 Erzincanspor Beşiktaş maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
5 Aralık Perşembe akşamı oynanan Beşiktaş - Erzincanspor karşılaşmasını ev sahibi Beşiktaş 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş'ın gollerini Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir atmıştı.