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Everton 2 - 2 (Penaltılar 2 - 4) - MAÇ SONUCU

İngiltere Lig kupasında Everton 2-2'lik beraberlikle biten çeyrek final maçının penaltı atışlarında 4-2'lik skorla rakibi 'e elendi. İşte maçın detayları...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 19.12.2019 01:41 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 01:42
Everton 2 - 2 Leicester City (Penaltılar 2 - 4) - MAÇ SONUCU
İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Kupanın çeyrek final aşaması, yapılan 3 maçla sona erdi.

Milli oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Leicester City, normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonunda 4-2 üstünlük sağladığı Everton'ı eledi.

Maçın normal süresinde Leicester City'nin gollerini James Maddison ve Jonny Evans, Everton'ın gollerini ise Tom Davies ve Leighton Baines kaydetti.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü 82'nci dakikada oyuna dahil olurken, Everton'da ise 78'inci dakikada oyuna giren Cenk Tosun takımının 2'nci golünün asistini yaptı. 28 yaşındaki milli oyuncu, penaltılara giden mücadelede takımı adına kullandığı ilk penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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Everton 2 - 2 Leicester City (Penaltılar 2 - 4) - MAÇ SONUCU
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