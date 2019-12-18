Fatih Terim: Galatasaray gereğini yapmıştır!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk maçın ardından rövanşı biraz daha ciddiye aldıklarını ve kazandıklarını söyledi. Kupada devam ettikleri için mutlu olduğunu belirten Terim, "Bize yakışanı yaptık, gereğini yaptık. Sonuç itibariyle ciddiye aldığımız her maç bu ve buna benzer biter. İlk yar-ı da 10 pozisyona girildi herhalde. 7-8 tane sağ taraftan girdiğimiz pozisyon var. Ciddi olduğumuzda zaten olay çok başka bir boyuta geliyor. Feghouli ve Falcao'nun performansından memnunum, daha iyi şeyler bekliyorum" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı maç sonu yaşanan kavgayla ilgili ise "Bana diyorlar ki Gökhan Çıra'yı sormuş yardımcıya diye. Tabii ki soracağım, bizim altyapıda oynamış, o yüzden sordum. Maçtan sonra biraz hareketlilik olmuş, olabiliyor bazen. Galatasaray bir bütündür, içeride, dışarıda gereğini yapar, yakışanı yapar her zaman" ifadesini kullandı.