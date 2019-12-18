Fenerbahçe'de sakatlıkların nedeni belli oldu

Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklarla ilgili Başkan Ali Koç'a giden raporun detaylarına da SABAH Spor ulaştı. Fenerbahçe'nin antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki en büyük etken olduğu belirtildi. Sakatlık sonrası oyuncuların tam olarak kuvvetlenmeden takıma katılmasının da sıkıntıda çok önemli bir faktör olduğuna vurgu yapıldı.
Giriş Tarihi: 18.12.2019 09:44Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 09:51
SABAH Spor olarak dün Fenerbahçe'deki sakatlık dosyasını açmış ve ilk sırayı "Can Bartu Tesisleri'ndeki zemin şikâyetlerine" vermiştik.