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'de sakatlıkların nedeni belli oldu

'de yaşanan sakatlıklarla ilgili Başkan 'a giden raporun detaylarına da SABAH Spor ulaştı. Fenerbahçe'nin antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki en büyük etken olduğu belirtildi. Sakatlık sonrası oyuncuların tam olarak kuvvetlenmeden takıma katılmasının da sıkıntıda çok önemli bir faktör olduğuna vurgu yapıldı.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 09:51
Fenerbahçe'de sakatlıkların nedeni belli oldu

SABAH Spor olarak dün 'deki sakatlık dosyasını açmış ve ilk sırayı "Can Bartu Tesisleri'ndeki zemin şikâyetlerine" vermiştik.

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Fenerbahçe'de sakatlıkların nedeni belli oldu
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