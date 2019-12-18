Galatasaray Tuzlaspor'u 4 golle eledi

PSG'DEN

FEGHOULİ

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray formasını giydiği ilk maçta Kasımpaşa ağlarını havalandıran, sonrasında ise uzun bir sakatlık yaşayan Falcao, kupada hasreti bitirdi. Feghouli'nin ortasını tamamlayan Kolombiyalı, 3 ay 4 gün sonra gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte 2. golüne imza atan Falcao ilk yarıda bir de röveşata denedi ancak savunmaya takıldı.Kavgayı başlatmakla suçlanan Muslera şunları söyledi: "Rakip takımdaki bizim altyapımızdan yetişen bir oyuncu ilk maçtan sonra çok saygısızca davrandı. Ben ona yetiştiği camiaya saygı duymasını söyledim. Eğer birine vurduğumu iddia ediyorlarsa bunun görüntüsünü bulup kanıtlamak zorundalar."Muslera ile kavga eden Tuzlaspor'un oyuncusu Gökhan Çıra, Terim'in ekibinden birinin kendisine yumruk attığını söyledi. Terim'in maç öncesi de kendisini sorduğunu kaydeden Çıra, "Fatih Terim yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Galatasaray altyapısından çıktım diye Galatasaraylı olacak değilim" dedi.Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, olayları Muslera'nın başlattığını belirterek, "Bize sürekli küfür etti, hakem umursamadı" dedi. G.Saray'ın maça intikam gözüyle baktığını söyleyen Kılıç, "Bizden intikam alacaklarına gitsinler PSG'den, Real Madrid'den intikam alsınlar. Bakalım G.Saraylı oyunculara ceza verecekler mi?" ifadesini kullandı.Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, olaylarla ilgili şunları söyledi: "Bugüne kadar hiç saha dışı olayla gündeme gelmedik. Muslera kimseye hakaret etmez, öyle biri değil. Sadece futbol oynadık, intikam falan aldığımız yok."Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen isimlerin başında gelen Feghouli, Tuzlaspor karşısında coştu. Kenardan bindirmeleriyle alkış alan Cezayirli, maçı 1 gol, 1 asistle tamamladı.