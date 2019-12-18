Kartal kaybetti evlatları kazandı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilirken, sarısiyahlı ekibin genç teknik patronu eski takımına karşı 7. maçında ilk galibiyetini elde etti. Kartal'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay, 3-1'lik F.Bahçe galibiyeti ile lider Sivasspor'daki başarısını sürdürürken, Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'nın başında çıktığı ikinci maçta Rize'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Denizlispor da Trabzon deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puanı kaptı. Ayrıca 1. Lig'de Ali Tandoğan'ın takımı Altay ve 2. Lig'de Ertuğrul Sağlam'ın görev yaptığı Samsun da sahadan üç puanla ayrılma başarısı gösterdi.SERGEN YALÇINYENİ MALATYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜRIZA ÇALIMBAYSİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜTAYFUR HAVUTÇUKASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜMEHMET ÖZDILEKDENİZLİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜBeşiktaş'ın efsane isimlerinin başarısı için ne diyorsunuz? RIZA Çalımbay'ın Sivas'taki başarısı kıskandırır nitelikte. 2005'te Beşiktaş'ta görev alırken yeteri sabrı görmemişti. Bir daha yolu kesişir mi bilemem ancak adı hep anılacaktır. Sergen Yalçın geçen yıl Alanyaspor'u çalıştırırken Vodafone Park'ta efsanelere yakışır karşılama gördü. Taraftarın yarım kalan aşkı gibi... Görev aldığı takımlara değer katmayı başarıyor Sergen hoca. Bu bazen alınan galibiyetlerle bazen de kazandırdığı futbolcularla oluyor. Bir gün yolu Vodafone Park'a düşecek olanların listesinin ilk sırasında onun adı var. Tayfur Havutçu, uzun zamandır ayrı kaldığı Süper Lig'e güzel döndü. Mehmet Özdilek ise her zaman sıkıntılı takımlarda görev aldı. Denizlispor'da çizdiği grafik kendi adına oldukça olumlu. Rüştünü ispat etmesi gereken zamanlar çoktan geldi. Beşiktaşlı teknik adamlar bugünden yaptıklarıyla geleceği hazırlıyorlar. Hem kendileri için hem de Beşiktaş için...