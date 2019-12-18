Merih Demirallı Juventus deplasmanda galip - Sampdoria 1 - 2 Juventus (MAÇ SONUCU)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Juventus, Sampdoria'yı deplasmanda 2-1 yendi.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan maça, hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu.

Juventus, 19. dakikada Arjantinli golcüsü Paulo Dybala'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Sampdoria'dan bu gole yanıt, 35. dakikada Gianluca Caprari'den geldi ve skor eşitlendi: 1-1.

Devrenin bitimine az bir süre kala Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 45. dakikada attığı kafa golüyle bir kez daha öne geçti ve soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

İkinci yarıda, başka gol olmazken, maç içinde sık sık karşı karşıya gelen Sampdorialı Caprari ile Merih Demiral arasında 76. dakikada yaşanan gerginlik sonucunda hakem Gianluca Rocchi her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Maçın 90+2. dakikasında Caprari'nin Demiral'a attığı dirsek nedeniyle hakem Rocchi, Sampdorialı oyuncuya çift sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Juventus sahadan 2-1'lik galibiyet ve 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 42'ye yükselterek, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Inter'den aldı.

DEMİRAL, DE LİGT'İ KESTİ



Juventus'un kadrosunda bulunan ve son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran milli futbolcu Merih Demiral, Hollandalı takım arkadaşı Matthijs De Ligt'i kesti.

Demiral, takımının son oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayer Leverkusen, Serie A'da Udinese maçı ve bugünkü müsabakayla üst üste 3. kez ilk 11'de maça başladı.

Merih Demiral, Serie A'nın 4. haftasında Juventus'un Hellas Verona'yı konuk ettiği karşılaşmada ilk kez ilk onbirde yer almıştı.