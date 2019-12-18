Sivasspor - Esenler Erokspor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 3. Lig 2. Grup temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayan maçta Alper Çetin düdük çalıyor. Çetin'in yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Bersan Duran yapıyor. Sivasspor deplasmanda oynadığı ilk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sivasspor - Esenler Erokspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor...

SİVASSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların maç kadroları şöyle:

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Paul Papp, Fatih Aksoy, Barış Yardımcı, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Abdou Razack Traore, Emre Kılınç, Arouna Kone, Armin Djerlek

Yedekler: Muammer Yıldırım, Muhammet Jan Tuncer, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Volkan Egri, Furkan Sagman

ESENLER EROKSPOR: Özgün Köklü, Sinan Morgil, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Efe Can Çölbekler, Alper Karaman, Melih Kabasakal, Emre Adiloğlu, Abdurrahman Kuyucu, Halil Çelik

Yedekler: Hasan Umur Akın, Burak Can Akıncı, Talha Özcan, Eray Pazar, Bilal Engin , Emirhan Tekgül