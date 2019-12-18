Skoru koruyabilse lider olacaktı

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Karadeniz ekibi, skor avantajını yakaladığı 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp 14 puan kaybetti. Bordo-mavililer 40 puana ulaşsa, şu anda lider olacaktı. Son 5 dakikasına önde girdiği G.Birliği ve G.Saray maçlarında ikişer puan kaybederken, Denizli maçının ise 82. dakikasında yenilen gol nedeniyle üç puan gitti. Trabzon, 34. dakikaya kadar önde getirdiği Kasımpaşa ile berabere kalırken, Sivas maçında ise öne geçmesine rağmen 2-1 yenildi. Başakşehir maçında da skor avantajını alsa da sonrasında 2-2'ye razı oldu.