Yanlış idman yaptırılıyor!

SABAH Spor olarak dün Fenerbahçe'deki sakatlık dosyasını açmış ve ilk sırayı "Can Bartu Tesisleri'ndeki zemin şikâyetlerine" vermiştik. Sportif Direktör Comolli'nin değiştirdiği çim firması ve sonrasında yaşananları tüm Türkiye gerek sayfalarımızdan okuyarak, gerekse sosyal medyanın bizden yaptığı alıntıyla öğrendi. Bugün işin ikinci boyutunu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Başkan Ali Koç'un isteği ile sakatlıklar konusunda detaylı bir rapor hazırlandı ve kendisine sunuldu.



YÖNETİM, TEKNİK HEYETİ GÖRÜŞME ODASINA ALACAK

Antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki etkenlerden biri olduğu raporda yer aldı. Ayrıca sakatlık sonrası futbolcuların tam kuvvetlenmeden takıma katılıyor olmasının, başka bir faktör olduğunun altı çizildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Başkan Koç'un, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamaya gelindi. Yönetimin, idman programı ve futbolcuların iyileşme sürecine dair teknik heyete bazı sorular yönelteceği ifade ediliyor.

SEZON BAŞI YÜKLEME YAPILMADI

Fenerbahçeli futbolculara sezon başında gerekli yüklemelerin yapılmadığı, bu nedenle sezon içinde yapılan yükleme programlarının zemin sorunuyla birleşince sakatlığa yol açtığı da bu raporda yer aldı.



KULÜP YANAL'I KENDİ SÖZLERİYLE KUTLADI

Teknik direktör Ersun Yanal dün 58 yaşına girdi. Kulüp, Yanal'ı 2013- 14 sezonunda sarı-lacivertli takımla kazandığı şampiyonluk kupasıyla bir paylaşım yaparak kutlarken, hocanın "En güzel günler henüz yaşamadıklarımızdır ve en güzel şampiyonluklar henüz kazanmadıklarımızdır" sözlerine yer verdi.



4-0'IN RÖVANŞI 20.45'TE

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında bugün TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Emre Malok'un yöneteceği ve 20.45'te başlayacak mücadele A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Evindeki ilk maçı 4-0 kazanan Kanarya rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını son 16 turuna yazdıracak.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.