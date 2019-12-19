Beşiktaş elenmenin eşiğinden döndü

BUGÜN NELER OLDU

Abdullah Avcı'nın şans verdiği gençlerin yanına serpiştirdiği deneyimli isimler, maçın tamamında sahada yokları oynadı.İlk maçtaki 3-0'lık galibiyete güvenen siyah-beyazlılar, kalesinde sayısız pozisyon verdi.Erzincan maçın başından sonuna kadar hem savunmada hem de hücumda doğru oyun oynadı, 2-0'lık galibiyet kendilerine yetmedi ama alkışı topladı.Siyah-beyazlılar adına maçın en iyi ismi Necip'ti. Oğuzhan, Orkan ve Muhayer'in oldukça kötü performans sergilediği bir maç oldu. Devre arası yaklaşırken teknik direktör Abdullah Avcı, gidecekler raporunu bu maçtan sonra rahatlıkla hazırlayacaktır.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından futbolcularını eleştirerek, "Halı sahada da oynasan, minyatür kalede de oynasan kaybetmek istemezsin. Bu performanstan memnun değilim. Tur beni tatmin etmez" dedi.Kupa rövanşında Beşiktaş karşısında 2-0'lık skorla üstünlük sağlayan Erzincanspor istatistiklerde de güçlü rakibine büyük fark attı. Erzincan ekibi 17 gol girişiminde 9 isabetli şut atarken, Beşiktaş ise sadece 6 gol girişiminde bulundu ve 3. Lig temsilcisine karşı 1 isabetli şut gönderebildi.24 Erzincanspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta taraftarlar mücadeleyi caddelerde, sokaklarda hatta sahanın yanında yer alan binaların çatılarında takip etti. Atletizm sahasında oynanan maça Beşiktaş taraftarları da gelirken, sahanın yanında yer alan caddeden geçen insanlar da karşılaşmayı izledi ve renkli görüntüler oluştu.Beşiktaş, son 3 resmi maçta da skor üretemezken kalesini de koruyamadı. Siyah-beyazlılar bu seride; Wolverhampton'dan 4, Yeni Malatyaspor ve Erzincanspor'dan da 2'şer gol yedi.