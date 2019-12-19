Denizlispor - Altınordu canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig takımı Denizlispor, 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu konuk ediyor. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetiyor... Aydın'ın yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Hakan Karabalcık yapıyor.

Eşleşmenin ilk maçından Denizlispor 5-3 galip ayrılmıştı. Denizlispor - Altınordu maçını A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz

DENİZLİSPOR - ALTINORDU MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

GOLLER:

Dk. 6 Oscar Estupinan (Denizlispor) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dk. 30 Oscar Estupinan (Denizlispor) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!



Takımların maç kadroları şöyle:

DENİZLİSPOR: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Emre Sağlık, Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Recep Niyaz, Isaac Sackey, Mehmet Akyüz, Oscar Estupinan, Burak Çalık

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Mustafa Yumlu, Murathan Sütcü, Olcay Şahan

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Ali Mert Aydın, Yusuf Arslan, Berkay Samancı, Egehan Gök, Burak İnce, Muzaffer Kocaer, Kemal Rüzgar, Yasin Ozan, Furkan Metin

Yedekler: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Alperen Selvi, Muhammed Mert, Hüseyin Üner, Barışcan Işık Altunbaş, Fatih Aktay