El Clasico sustu, Ronaldo uçtu!

BUGÜN NELER OLDU

İspanya La Liga'da protestolar nedeniyle ertelemeli oynanan El Clasico fare doğurdu!. Yoğun güvenlik önlemleri altında Camp Nou'da oynanan mücadelede Real Madrid ile Barcelona 0-0 berabere kaldı.Zidane evindeki namağlup unvanını korudu. İtalya Serie A'da ise Juventus deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 yenerken, Ronaldo'nun fantastik golü El Clasico'yu gölgede bıraktı.Bu inanılmaz gol, dünya gündemine oturdu. Juve'nin yeni savunma komutanı'a dirsek atan Sampdoria'lı Caprari ise kırmızı kart gördü.