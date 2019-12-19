El Clasico sustu, Ronaldo uçtu!

İspanya La Liga'da protestolar nedeniyle ertelemeli oynanan El Clasico fare doğurdu!. Yoğun güvenlik önlemleri altında Camp Nou'da oynanan mücadelede Real Madrid ile Barcelona 0-0 berabere kaldı. La Liga'da 17 yıl sonra ilk kez bir El Clasico golsüz biterken,
Zidane evindeki namağlup unvanını korudu. İtalya Serie A'da ise Juventus deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 yenerken, Ronaldo'nun fantastik golü El Clasico'yu gölgede bıraktı. Portekizli yıldız, kafayla attığı ikinci golde adeta uçtu ve 71 santimetre sıçrarken, 2.58 metre yüksekliğe erişti.
Bu inanılmaz gol, dünya gündemine oturdu. Juve'nin yeni savunma komutanı Merih Demiral
'a dirsek atan Sampdoria'lı Caprari ise kırmızı kart gördü.