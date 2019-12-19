Feghouli listeden çıktı!

BUGÜN NELER OLDU

Tuzlaspor'u 4-0 yenerek Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray'da sular duruldu! Bu sezon ilk kez 4 gol atan sarı-kırmızılı takımda performansıyla ön plana çıkan isim ise Sofiane Feghouli oldu.Sürekli Ocak ayında operasyonu işaret eden Terim, Feghouli'yi takımda tutma kararı aldı. Ara transfer döneminde Belhanda için teklifleri değerlendirmeye hazırlanandiyen Fatih Terim, Cezayirlioyuncunun bu sezonki formsuzluğunu yorgunluğabağlıyor.Sezonbaşı hazırlık kampını kaçıran 30 yaşındakioyuncuya devre arası kampında özelprogram uygulanacak.