Göksel Gümüşdağ: İlk imza benden

BUGÜN NELER OLDU

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF'nin harcama limiti sapma oranını %30'dan %40'a çıkarma kararını tekrar gözden geçirmesini, eski uygulamaya dönülmesi yönünde ilk imzayı atmaya hazır olduğunu söyledi. Gümüşdağ,TFF üzerinden de 'Şu kulüpler adına yapıldı' gibi kirli haberler kaybolmuş olur" dedi. Gümüşdağ, FFP talimatlarına uyulmasının kulüplerin geleceği için büyük önem taşıdığının altını çizerek,FFP talimatında ne deniyorsa, bunu yerine getirmek zorundayız" diye konuştu. Gümüşdağ sözlerini şöyle sürdürdü:TFF toplanır, bu kararı alır. Çoğunluğun imzası varsa, bu kararın aynı şekilde eskiye dönmesi doğru olacaktır."