Göksel Gümüşdağ: İlk imza benden

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF'nin harcama limiti sapma oranını %30'dan %40'a çıkarma kararını tekrar gözden geçirmesini, eski uygulamaya dönülmesi yönünde ilk imzayı atmaya hazır olduğunu söyledi. Gümüşdağ, "Madem FFP konusunda konuşulanların tam tersi düşünülüyor, o zaman kulüplerin çoğunluğunun imzasıyla sapma oranında eskiye dönülmelidir.
TFF üzerinden de 'Şu kulüpler adına yapıldı' gibi kirli haberler kaybolmuş olur" dedi. Gümüşdağ, FFP talimatlarına uyulmasının kulüplerin geleceği için büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Buradaki yüzde 10 kulüplerin sorunlarını çözmüyor ki.
FFP talimatında ne deniyorsa, bunu yerine getirmek zorundayız" diye konuştu. Gümüşdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Tamamen disipline olmuş bir durum var. Bugün itibarıyla söylüyorum, ilk imzayı atmaya hazırım.
TFF toplanır, bu kararı alır. Çoğunluğun imzası varsa, bu kararın aynı şekilde eskiye dönmesi doğru olacaktır." Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de harcama limitindeki sapma oranının %40'tan %30'a indirilmesi konusunda kulüp başkanlarıyla görüşüp, bunu TFF'ye ileteceğini açıkladı.