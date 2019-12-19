Kadıköy’de düdük Cüneyt Çakır’ın

Merkez Hakem Kurulu, Pazar günü oynanacak kritik Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması için riske girmedi ve mücadeleye en deneyimli hakemi Cüneyt Çakır'ı atadı. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. VAR odasında ise Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.
Cüneyt Çakır böylece 6. kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak bir derbiyi yönetecek. Daha önce Çakır'ın görev yaptığı beş derbide Fenerbahçe 2 kez, Beşiktaş 1 kez kazanırken iki karşılaşma ise berabere bitti.
ATAMA İÇİN NE DEDİLER?
GÜRCAN BİLGİÇ:
Federasyon en değerli hakemini kullandı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbilerin genelde berabere bittiği bir gerçek. Çok düdük çalacağı için düşük tempolu bir maç olması muhtemel
FATİH DOĞAN:
Cüneyt Çakır, bir derbiye verilebilecek en ideal hakemlerin başında. F.Bahçe'nin de Beşiktaş'ın da sıkıntıları var. Stresli bir maç olacak. Bu stresi kaldırabilecek başlıca hakem. Adaletli ve düzgün bir maç yönetmesini bekliyoruz.
BÜLENT TİMURLENK:
Türkiye'de derbi denince akıllara ilk gelen hakem kesinlikle Cüneyt Çakır'dır. Oyuncular iyi niyetli olup sadece futbola odaklanırsa 90 dakika Çakır'ın avuçları içinde olur.