Kadıköy’de düdük Cüneyt Çakır’ın

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Hakem Kurulu, Pazar günü oynanacak kritik Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması için riske girmedi ve mücadeleye en deneyimli hakemi Cüneyt Çakır'ı atadı. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.Cüneyt Çakır böylece 6. kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak bir derbiyi yönetecek.Federasyon en değerli hakemini kullandı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbilerin genelde berabere bittiği bir gerçek. Çok düdük çalacağı için düşük tempolu bir maç olması muhtemelCüneyt Çakır, bir derbiye verilebilecek en ideal hakemlerin başında. F.Bahçe'nin de Beşiktaş'ın da sıkıntıları var. Stresli bir maç olacak. Bu stresi kaldırabilecek başlıca hakem. Adaletli ve düzgün bir maç yönetmesini bekliyoruz.Türkiye'de derbi denince akıllara ilk gelen hakem kesinlikle Cüneyt Çakır'dır. Oyuncular iyi niyetli olup sadece futbola odaklanırsa 90 dakika Çakır'ın avuçları içinde olur.