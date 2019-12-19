Manisa FK - Kayserispor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 2. Lig Beyaz Grup takımı Manisa FK, Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u konuk ediyor. Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor... Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Cemal Alpay yapıyor. Eşleşmenin ilk maçından Kayserispor 3-2 galip ayrılmıştı. Manisa FK - Kayserispor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

MANİSA FK - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların kadroları şöyle:

MANİSA FK: Yusuf Balcıoğlu, Çağrı Giritlioğlu, Erman Bulucu, Erhan Kara, Abdurrahman Emir Alagöz, Onur Kolay, Umut Kaya, Mehmet Yılmaz, Oğuz Kocabal, Zahit Fındık, Sinan Kurumuş

Yedekler: Ömer Kahveci, Salih Zafer Kurşunlu, Yiğit Kerem, Serdar Deliktaş

KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Emirhan Civelek, Aksel Aktaş, Ercan Çifci, Taner Gümüş, Osman Can Çötür, Ümran Zambak, Selahattin Seyhun, Barış Emirhan Doğan, Sinan Ayhan, Umut Eren Tunç

Yedekler: Mustafa Buğra İlter, Ahmet Kürşat Kılıç, Ahmet Kartal, Furkan Şahin, Ömer Uzun