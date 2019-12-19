Max Kruse Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yok!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de kötü gidişe Beşiktaş derbisiyle son vermek isteyen Fenerbahçe'de Pazar günü oynanacak maçın kadrosu için çalışmalar çoktan başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ınTecrübeli çalıştırıcının, Deniz Türüç'ün performansından memnun olduğu, Kruse'nin yerine bu oyuncuyu kullanabileceği ifade edildi.forması için ilk aday Tolga Ciğerci olarak görülüyor.Ersun Yanal, Max Kruse'yi İstanbulspor maçının kadrosuna da almadı. Sarı-lacivertliler; sakatlar, cezalılar ve derbi revizyonu nedeniyle 17 kişilik kadroyla stattaydı.