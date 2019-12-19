Ozak Kabak Schalke 04 formasıyla 3. golünü kaydetti! Schalke Ozan Kabak'ın golüyle 1 puanı kaptı

Bundesliga'nın 16. haftası Freiburg- Bayern Münih, Frankfurt - FC Köln, Wolfsburg - Schalke, Mönchengladbach - Paderborn, Leverkusen - Hertha maçlarıyla tamamlandı.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Schalke 04 deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Maçın başlamasıyla birlikte etkili futbol oynayan her iki takım ilk yarıyı golsüz eşitsizlikle kapattı. Maçın ikinci yarısında daha fazla atak yapmaya başlayan Schalke 51. dakikada Ozan Kabak ile 1-0 öne geçti. Wolfsburg ise 82. dakikada Kevin Mbabu ile beraberliği sağlayan golü kaydetti. Bu skorla Schalke puan cetvelinde 29 puanla beşinci sırada yer aldı Wolfsburg ise 24 puanla sekizinci sırada kaldı.

AHMED KUTUCU KADROYA ALINMADI

Ozan Kabak, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika oynadı. Ahmed Kutucu ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Bu sonucun ardından Schalke puanını 29'a, Wolfsburg ise 24'e yükseltti.

Wolfsburg, hafta sonunda Bayern Münih'e konuk olacak. Schalke ise sahasında Freiburg'u ağırlayacak.

BAYERN ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN KOPMADI

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışından kopmadı.

Bundesliga'nın şampiyonluk rekorunun sahibi olan Bayern Münih deplasmanda Freiburg karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı.

Bayern Münih 16. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi takım 59. dakikada Vincenzo Grifo'nun golüyle eşitliği sağladı.

Beraberlik golünden sonra vasat bir futbol sergileyen Bavyera ekibinin yüzü Hollandalı futbolcu Joshua Zirkzee'nin 90+2'de kaydettiği gol ile güldü.

Bu golden sonra tekrar atak yapan Bayern Münih 90+5'te bu kez Serge Gnabry ile skoru 3-1 yaparak karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

Bayern Münih bu sonuçla 30 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Freiburg ise 25 puanda kaldı ve averajla 6. sıradaki yerini korumayı başardı.