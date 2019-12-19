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İstikbal Mobilya Kayserispor ile yollarını ayıran , BtcTurk 'a transfer oldu. haberine göre tecrübeli golcü, yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 16:52
Son dakika: Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor, Kayserispor'dan ayrılan golcü futbolcu Umut Bulut'u renklerine bağladı. Kulüp resmi hesabından yapılan açıklamada 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ara transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Yeni Malatyaspor, bir süre önce Kayserispor ile yollarını ayıran Umut Bulut'u kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde gerçekleşen imza töreninde tecrübeli golcü, kendisini 1 buçuk yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağladı.

Yeni Malatyaspor transferle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Santrfor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

466 maçta 158 gol atan Umut Bulut, 69 kez milli formayı sırtına geçirdi.

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Son dakika: Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da
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