Ümit Öztürk’ün kokartı söküldü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 yılında FIFA kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti. Bu yıl üst klasmanda FIFA kokartı taşıyan hakemlerden Ümit Öztürk listeden çıkarılırken, yerine Arda Kardeşler dahil edildi. Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler ise FIFA kokartını korudu. Kadın hakemlerde de Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, FIFA kokartı taşımaya devam edecek.