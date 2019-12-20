Antalyaspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı maçta, yardımcı hakemler Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz. Maçın VAR'ı Arda Kardeşler, AVAR'ı ise Tugay Kaan Numanoğlu... Bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan Antalyaspor Ankaragücü maçını Bein Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz...

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ANTALYASPOR , ANKARAGÜCÜ İLE 37. RANDEVUDA

Süper Lig'de Antalyaspor ile MKE Ankaragücü 37. kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, bu maçı kazanıp 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam saat 20.30'da MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Antalyaspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ligde 13 puanla 16. sırada bulunan Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile 37. kez karşılaşacak. Geride kalan 36 maçta Antalyaspor 15, MKE Ankaragücü 10 kez galip ayrılırken, 11 müsabaka ise berabere tamamlandı.

İki takım arasında daha önce oynanan toplam 41 maçtan 15'ini Antalyaspor, 12'sini MKE Ankaragücü kazanırken, 14 maç ise berabere bitti. İç sahadaki 20 maçtan Antalyaspor 9'unu kazanırken, 6'sında da berabere kaldı. 5 maç da Başkent ekibi sahadan galip ayrıldı.

Ligde geçen sezon oynanan ilk karşılaşmayı Antalyaspor deplasmanda 1-0 kazanırken, ikinci maçı ise MKE Ankaragücü deplasmanda 4-2'lik skorla kazandı. İki takımın TFF 1'inci Lig'deki iki karşılaşması berabere biterken, Türkiye kupasındaki iki maçı ise MKE Ankaragücü kazandı, bir hazırlık maçı da berabere bitti.

ANTALYASPOR'DA 3 EKSİK

Antalyaspor'un, bu akşam oynayacağı MKE Ankaragücü maçında Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere sakatlığı, Ufuk Akyol da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar MKE Ankaragücü maçını kazanmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile 3-0'ın rövanşında 2-2 berabere kalarak tur atlayan Antalyaspor, lige odaklandı. Süper Lig'de kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar, bu akşam sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar oynadığı son 8 maçta galip gelemedi. Kırmızı beyazlılar 2 beraberlikle 8 haftada 2 puan kazandı.

ANKARAGÜCÜ'NDE TEK EKSİK ORGILL

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak olan Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı.

Beştepe Tesislerinde Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde antrenmana aerobik koşu ile başlayan sarı lacivertli takım, yapılan dinamik toplu ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 oyunun ardından streching ile antrenman tamamlandı.

Galatasaray maçında kırmızı kart gören Orgill, cezalı duruma düştüğünden Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ankaragücü'nde sakat oyuncu ise bulunmuyor.

BİLET FİYATLARI

Antalyaspor yönetimi de taraftardan maçta stadı doldurup takımı desteklemesini istedi. Antalyaspor'un MKE Ankaragücü maçı biletleri VIP 100, Batı 60, Doğu 40, Kale arkası 20, 'Eren ile Mert' Tribünü (misafir tribünü) 26 liradan satılıyor.

MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: Ferhat- Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak , Amilton, Fredy, Hakan Özmert , Gustavo, Mukairu, Chahechouhe

SAKAT: Bahadır, Harun

CEZALI: Ufuk

ANKARAGÜCÜ: Korcan - Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Alihan, Sedat, Cebrail, Faty, İlhan, Alper

SAKAT: Canteros, Yalçın, Mehmet

CEZALI: Orgill

ANTALYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI İDDAA ORANLARI

Ligde oynadığı 15 maçta 13 puan toplayan Stjepan Tomas yönetimindeki ev sahibi, 10 puanla ligin son sırasında bulunan başkent ekibiyle Antalyaspor Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ligin üst sıralarına tırmanmak için kıyasıya mücadele edecek ikilinin maçı saat 20.30'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma, tek maç ve canlı seçenekleriyle İddaa'da.

Antalyaspor - Ankaragücü maçının İddaa oranları şöyle:



Maç Sonucu



MS1: 1.45

MS0: 3.55

MS2: 4.40



İlk Yarı Sonucu



İY1: 1.80

İY0: 2.10

İY2: 4.30



Karşılıklı Gol



Var: 1.55

Yok: 1.85



Altı/Üstü 2,5



Alt: 2.00

Üst: 1.50

Not: Oranlar değişiklik gösterebilir.