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'ya 500 bin Avro para cezası ve saha kapatma uyarısı

La Liga'nın 17. haftasında 'nın evinde Real Madrid ile 0-0 berabere kaldığı maçta 'ta yaşanan olaylar sebebiyle İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Rekabet Komitesi, Barcelona'ya 500 bin Avro para cezası verdi ve kulüp, olayların tekrarı halinde saha kapatma cezasına çarptırılacağı yönünde uyarıldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 20.12.2019 23:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 23:58
Barcelona'ya 500 bin Avro para cezası ve saha kapatma uyarısı

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Rekabet Komitesi, 18 Aralık'ta oynanan El Clasico sırasında Nou Camp Stadı'nda yaşanan olaylardan dolayı Barcelona Kulübüne bin 500 avro para cezası verip, olası bir tekrarda saha kapatma uyarısında bulundu.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların gösterileriyle gündeme gelen, "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçında ev sahibi kulübe ceza geldi.

Rekabet Komitesi, karşılaşmanın 55. dakikasında meydana gelen ve maçın 1,5 dakika durmasına neden olan, bağımsızlık yanlısı Katalan gruplarca tribünlerden sahaya atılan toplardan dolayı Barcelona'ya bin 500 avro para cezası verildiğini açıkladı.

Komite, ayrılıkçı Katalan gruplarla bağlantılı benzer olayların tekrarı halinde Barcelona'ya saha kapatma cezası verileceği uyarısında bulunulduğunu duyurdu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 26 Eylül'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı, ayrılıkçı grupların Katalonya'da çıkardıkları olaylardan dolayı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık'a ertelenmişti.

Karşılaşma 0-0 sona ermişti.

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Barcelona'ya 500 bin Avro para cezası ve saha kapatma uyarısı
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