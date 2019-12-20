Düellonun kralı: İşte istatistiklerle Vedat Muriqi ve Burak Yılmaz

En büyük artısı tecrübesi olan Kartal'ın 34'lük forveti ise kariyerinde 58 derbiye çıkarken, 19 gol ve 5 asistlik performans sergiledi

Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe ve Beşiktaş için Pazar günü Kadıköy'deki dev maç, ezeli rekabetin de etkisiyle 3 puanın ötesinde bir anlam taşıyacak. Türk futbolunun kalbinin atacağı derbide gözler ise iki takımın gol ayaklarında olacak. Rizespor'daki performansı sonrası Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı saf dışı bırakarak kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla ligde 9 golle krallık yarışında 10'ar kez ağları bulan Stancu ve Jahovic'in ardından 3. sırada. Vedat aynı zamanda attığı şut kadar attırdığı şutla da ön plana çıkıyor. Kosovalı futbolcu, Comparisonator verilerine göre maç başına 1.43 şut pası verme değeriyle ligin en iyi ismi durumunda. Burak Yılmaz ise bu değerde 0.3 ortalamasıyla 41. sırada yer alıyor.

BURAK'IN F.BAHÇE'YE KARŞI 9 GOLÜ VAR

Kariyerine 2 gol krallığı sığdıran Burak, yeni sezona sarkan sakatlığı nedeniyle lige geç giriş yaptı ve şu ana kadar 5 gol üretebildi. Ancak 34 yaşındaki golcü çok önemli bir artıya sahip: Büyük maç deneyimi… Burak, kariyeri boyunca 58 derbiye çıkarken, 19 gol atıp, 5 asist yaptı. Siyah-beyazlı oyuncu, Fenerbahçe'ye rakip olduğu 24 karşılaşmada ağları 9 kez sarsarken Trabzonspor'a karşı 11 maçta 5 gol ve 1 asist, Galatasaray'a karşı 10 maçta 2 gol buldu. Ayrıca formasını giydiği Beşiktaş'a karşı da 13 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TAKIMIN KİLİT İSMİ

Muriqi, 20 saniye içerisinde şut olanağı sağlayan top kazanma değerinde (maç başına 7) ligin mevkidaşları içerisinde en iyisi oldu. Vedat aynı zamanda başarılı kilit pas (0,93) değerinde 1., başarılı pas (20,1) değerinde ise ikincilik koltuğuna oturdu.

DAHA AZ TOP KAYBEDİYOR

Ayağındaki topu kolay kolay kaptırmayan Burak, bu alanda Kosovalı golcünün üzerine çıktı. Muriqi maç başına 14.29 top kaybı yaparken bu değer Burak Yılmaz'da sadece 8.5'te kaldı. Kendi yarı alanında top kaybetme değeriyse sırasıyla 2.21'e 1.3 oldu.

2019 yılının son derbisine 2 gün kaldı... SABAH Spor yaazrları, Kadıköy'de oynanacak FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ mücadelesine iki takımın golcüleri özelinde mercek tuttu

GÜRCAN BİLGİÇ: VEDAT ÇOK DAHA İYİ!

DERBİ özelinde konuşursak hangisinin orta sahası iyiyse maça damga vuracak da o isim olur. Çünkü santrfor muhtaç oyuncudur. Birilerinin onlara top getirmesi, pas atması veya orta yapması lazım ki pozisyon bulsunlar. Maçın Kadıköy'de olduğunu, ceza alanına top getirme sayılarında Fenerbahçe'nin ligdeki üstünlüğünü düşündüğümüzde Vedat, Burak'ın önüne geçiyor. F.Bahçe defansının özellikle hızlı ataklardaki zafiyetini değerlendirirse Burak'ın da gol şansı yükselir.

LEVENT TÜZEMEN: STILLERİ BAMBAŞKA

BURAK,golcülük mesleği adına Vedat Muriqi'in önündedir. Türkiye'nin savunma arkasına koşu yapan en etkili golcüsü Burak'tır. Vedat ise tam bir takım oyuncusu; asla hazır yemiyor, müthiş çalışıyor, orta sahaya gelip top kazanıyor, savunmaya geliyor yardım ediyor, hücum yollarında da güçlü fiziği ile de rakip savunmaları darmadağın ediyor. Burak ile Vedat stil olarak birbirlerine benzemiyor. Burak, iki ayağını da mükemmel kullanıyor, Vedat'ın ise sol ayağı etkili.

İSKENDER GÜNEN: VEDAT'IN AVANTAJI VAR

BURAK her gittiği kulüpte ve de A Milli Takım'da oynadığı her maç fark yaratan isimlerin başında geliyor… Kadronuzda Burak varsa gol sorunu asgari düzeye iner. Vedat Muriqi ise büyük bir gelişim içerisinde olan bir futbolcu. Herhalde kimse Fenerbahçe'ye transfer olduğunda böylesi bir performans gösterebileceğine ihtimal vermiyordu. Pazar günkü maçta Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynama avantajını da göz önüne aldığımızda Vedat Muriqi, Burak'a göre daha önde

FATİH DOĞAN: TARTIŞMASIZ BURAK!

VEDAT'IN yükselişi muhteşem… Bu kadar hırs, gayret ve başarı her türlü alkışı hak ediyor. Varlığı Fenerbahçe'ye güç katıyor, yokluğu çok hissediliyor. Derbide de takımının en büyük kozu olacak. Burak Yılmaz'ın tecrübesine, kalitesine ulaşabilmesi için daha çok zamana ihtiyacı var. Burak, tartışmasız Türkiye'nin en iyi golcüsü. Sadece sezona iyi başlamadı. Gelgitler yaşıyor. Bazen maç seçiyor fikrini uyandırıyor ama derbide kaptan olarak kalitesini gösterir.